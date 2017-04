Rusland: Syrië bombardeerde chemisch depot rebellen

Rusland ontkent dat Syrische gevechtsvliegtuigen een chemische aanval hebben uitgevoerd op het dorpje Khan Shaykhun waarbij naar schatting 72 mensen zijn omgekomen. Volgens het Russische ministerie van Defensie is een wapendepot, in handen van rebellengroeperingen, met chemische wapens getroffen en is dit gas gaan lekken.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie laten weten in een verklaring op YouTube.

“Gisteren, heeft tussen half twaalf en half één lokale tijd, een Syrisch gevechtsvliegtuig een grote munitiedepot van terroristen getroffen in het oostelijke buitengebied van Khan Shaykhun. Op het terrein van dit depot werden chemische wapens geproduceerd”.

Rusland beweert dat de rebellen deze wapens in september vorig jaar hebben gebruikt tegen burgers in Aleppo. De Verenigde Staten beschuldigden het regime van Assad achter de aanval te zitten. Het Syrische leger ontkent betrokkenheid.

Alleen chemische wapens vernietigd die waren opgegeven door Assad

De chemische aanval van afgelopen dinsdag in Khan Shakyhun, in het zuiden van de Noord-Syrische provincie Idlib, is een van de ernstigste aanvallen in de afgelopen zes jaar. Op social media media kwamen gruwelijke beelden naar buiten van kinderen met schuim op de mond die naar adem hapten. Een Brits-Syrische dokter in het getroffen dorp lieten weten dat er saringas is gebruikt.

In de afgelopen maanden zou het Syrische regime ook aanvallen hebben uitgevoerd met het minder dodelijke chloorgas. Het bewind van Assad heeft het gebruik van chemische wapens altijd ontkend. Nadat er in augustus 2013 honderden doden vielen bij een aanval met saringas in een voorstad van Damascus ging het Syrische regime, onder grote diplomatieke druk van de Verenigde Staten en Rusland, akkoord met de vernieting van haar chemische wapenarsenaal. Maar dit betrof alleen voorraden die door het Syrische regime zelf waren gemeld.



Dit bericht wordt aangevuld