Restaurant in New York verkozen tot beste ter wereld

Het restaurant Eleven Madison Park in New York is door het Britse magazine Restaurant, de organisatie achter The World’s 50 Best Restaurants, uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. Daarmee volgt de Zwitserse chef-kok Daniel Humm zijn Italiaanse collega Massimo Bottura op, die vorig jaar met Osteria Francescana in Modena op één stond.

De prestigieuze lijst wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het oordeel van meer dan duizend chefs, restaurateurs, culinair recensenten en reislustige gourmands van over de hele wereld. De organisatie schrijft over het beste restaurant van 2017:

“Het is de perfecte combinatie van buitengewone gastvrijheid en voortreffelijk eten op een iconische locatie in New York dat dit jaar van Eleven Madison Park het beste restaurant ter wereld maakt.”

Osteria Francescana en het Spaanse El Celler de Can Roca (winnaar in 2013 en 2015) complementeren de top drie.

Nederlandse inbreng

Ook Nederland is vertegenwoordigd op de lijst: De Librije van chef-kok Jonnie Boer staat op de 34e plaats, vier plaatsen hoger dan vorig jaar en vlakbij de topnotering uit 2014, toen het driesterrenrestaurant in Zwolle op 29 stond. Over de Librije schrijft het Britse magazine:

“Het menu van dit invloedrijke Nederlandse restaurant is afgestemd om de specifieke smaken van individuele gasten tegemoet te komen. Zo kunnen ze een uniek vijf-, zes- of zevenganger diner voor ieder persoon afstemmen.”

Nog hoger staat de Nederlandse chef Richard Ekkebus, uit Zeeland afkomstig, die met zijn restaurant Amber in Hongkong op plek 24 is geëindigd. Dat restaurant heeft ook twee Michelinsterren.

De verkiezing begon ooit in 2002 als vooruitstrevende tegenhanger van de uitreiking van de Michelinsterren, de bekendste culinaire prijzen. Tegenwoordig is de ranglijst een van de meest gerespecteerde erkenningen in de gastronomie. Dit jaar vond de uitreiking plaats in het Australische Melbourne.