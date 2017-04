PVV zoekt kandidaten voor zestig gemeenten

De PVV wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in zestig gemeenten meedoen. Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten aan het Algemeen Dagblad.

Het gaat om gemeenten waar de PVV veel stemmen haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, zoals Spijkenisse, Edam-Volendam en Rucpen. Daaronder vallen ook grotere steden zoals Dordrecht, Arnhem en Den Bosch. Eerder deze week liet de rechts-populistische partij al weten dat ze in Rotterdam, Urk en in de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Verplichting naar kiezers’

In het interview met het AD geeft Wilders aan dat hij de verplichting voelt richting zijn kiezers om te zorgen voor vertegenwoordiging op lokaal niveau.

“Dit is dus een gigantisch grote stap, maar als je de tweede partij van Nederland bent, schept dat verplichtingen. Bijvoorbeeld om mensen ook op lokaal niveau te vertegenwoordigen”.

In hoeveel gemeenten de PVV daadwerkelijk op de kieslijst staat in mei 2018 hangt af van de kwaliteit van de kandidaten. “Het kan zijn dat er vijftig overblijven als we niet genoeg voldoende gekwalificeerde kandidaten vinden”, aldus Wilders.

Het enige lid van de PVV gaat zich niet bemoeien met de dagelijkse gang van zaken in de gemeenteraden. Dat laat hij over aan de fractievoorzitters van in de Provinciale Staten. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de werving, selectie en opleiding van de kandidaten.