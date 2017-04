Omstreden slachthuis Tielt mag donderdag weer open

Het omstreden slachthuis in het Belgische Tielt gaat donderdag weer open, zo bevestigen de directeur van Debra Group, waar het slachthuis onder valt, Thomas De Roover De Brauwer en de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aan tv-zender VTM. Het slachthuis werd vorige maand gesloten, nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights een video publiceerde waarin grove misstanden te zien waren.

De beelden werden gemaakt door een man die een maand lang undercover bij het slachthuis werkte. In reactie op de beelden liet de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het Tieltse slachthuis 23 maart sluiten. Daaropvolgend spande de directie van het slachthuis een spoedprocedure aan bij de Raad van State om de sluiting ongedaan te laten maken. Maandag besloot de Raad pas op 20 april een uitspraak te willen doen, omdat het slachthuis eerst de kans moest krijgen een “aanvaardbaar actieplan” voor te leggen om de misstanden aan te pakken. Het slachthuis besloot daarop een uitspraak niet af te wachten, en snel een actieplan te overleggen om te kunnen heropenen.

Voorwaarden voor heropening

Eerder accepteerde minister Weyts de door het slachthuis voorgestelde verbetermaatregelen niet, maar woensdag besloot hij “onder strenge voorwaarden” toch akkoord te gaan met heropening. “Alleen als de uitbaters al deze voorwaarden respecteren, kunnen de activiteiten morgen hervatten,” aldus het ministerie tegenover VTM.

De voorwaarden zijn onder meer beter cameratoezicht, het aanstellen van een onafhankelijke ‘animal welfare officer’, een extra opleiding voor het personeel, sterk verhoogde controle op de verdovingsapparatuur en bijkomende verdovingstoestellen voor noodgevallen. Ook moet het slachthuis vanaf donderdag chauffeurs die dierenwelzijn schenden bij het transport van varkens definitief in de ban doen. Op de beelden van het undercoverfilmpje is te zien hoe varkens die tijdens het transport zijn overleden, toch als geslacht verkocht worden, iets dat niet is toegestaan.

Ook gaat minister Weyts het slachthuis het slachthuis “volledig doorlichten”, waarbij onder “van de aankomst van de dieren tot de verzending van het vlees” kritisch wordt bekeken.

Protest

Maandag protesteerden in Tielt zo’n vijfhonderd mensen tegen de mogelijke heropening van het slachthuis. Animal Rights haalde vorige week binnen vijf dagen meer dan 130.000 handtekeningen op om een slachthuis definitief te laten sluiten. De actie leverde uiteindelijk 157.000 handtekeningen op in Nederland en België.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren