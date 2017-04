Man nog steeds vaker de hoogst opgeleide partner

Hoewel het percentage vrouwen dat hoger opgeleid is dan hun partner groeit, blijven mannen in de meeste gevallen de hoogst opgeleide in een relatie. Dat meldt het CBS op basis van woensdag gepubliceerde cijfers.

Het CBS onderzocht de verschillen in opleidingsniveau van mannen en vrouwen van boven de 25 jaar jaar die samenwonen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen heteroseksuele en homoseksuele stellen, hoewel volgens het CBS vooral heteroseksuele paren onderzocht zijn. Het percentage mannen met een hoger onderwijsniveau dan hun partner daalde in de periode 2003 tot 2016 van 38 naar 34 procent. In 2016 was bij iets meer dan 40 procent van de mannen de partner even hoog opgeleid als hijzelf.

24 procent van de vrouwen in een relatie had in 2016 het hoogste diploma. Opvallend zijn vooral de grote verschillen tussen leeftijdsgroepen. Terwijl van de 25- tot 35-jarige vrouwen 32 procent een hoger onderwijsniveau heeft dan hun partner, is dat bij slechts 14 procent van de vrouwen van 65 jaar of ouder het geval.

De groei van het aantal vrouwen dat hoger opgeleid is dan hun partner, hangt samen met het groeiende aandeel hoogopgeleide vrouwen. Hoewel het aantal hoogopgeleiden tussen 2003 en 2016 bij zowel mannen als vrouwen toenam, was deze groei het sterkst bij vrouwen. Het aandeel vrouwen met een bachelor-opleiding of hoger steeg van 20 naar 30 procent, bij mannen steeg dit van 27 naar 33 procent.