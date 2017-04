Kijken: hoe Zuid-Soedan afglijdt van beloftevol naar angstig land

Het begon zes jaar geleden zo mooi in Zuid-Soedan. Na decennialang oorlog voeren eindelijk onafhankelijkheid. Inwoners dansten in de straten en maakten muziek. Journalist Jeffrey Gettleman van The New York Times was erbij, maar de vreugde was van korte duur zo vertelt hij in een korte interactieve documentaire over de bloedige geschiedenis van het jongste land ter wereld.

Gettleman reisde in februari kriskras door het land en sprak met tientallen inwoners. Indrukwekkende foto’s worden afgewisseld met korte beeldfragmenten. De vluchtelingenkampen voelen als een gevangenis zo geven de mensen aan, criminele bende’s maken de dienst uit en buiten de kampen is het levensgevaarlijk. Voor duizenden inwoners is er geen hulp, ze houden zich in leven door het eten van wilde planten en het drinken van vervuild water.

In een van de kampen is Gettleman getuige van de terugkomst van een doodgewaande voormalig kindsoldaat. Van de vreugdevolle ceremonie krijgt hij niets mee. In gevangenschap is hij zo hard geslagen dat hij zijn gehoor bijna kwijt is. Zijn familie noemt hem misvormd. Net zoals het land waarin hij leeft, aldus Gettleman.

Bekijk hier de interactie documentaire van The New York Times: We witnessed South Sudan’s anguish

Hongersnood veroorzaakt door strijdende partijen

De hongersnood in Zuid-Soeden - dat naast Somalië, Jemen en Noordoost-Nigeria behoort tot de landen waarvoor geld wordt ingezameld in het kader van Giro555 - is dan ook het gevolg van de oorlog in het land. Na de onafhankelijkheid legden de rebellengroepen niet de wapens neer, maar begonnen tegen elkaar te vechten en verdeelden het land langs etnische lijnen. Met tienduizenden doden en miljoenen vluchtelingen tot gevolg.

In deze stammenstrijd tussen regeringspartij van president Kiir, gedomineerd door de Dinka’s, en de oppositie bestaande uit de Nuer, is honger onderdeel van het strijdplan. Zo schreef NRC-correspondent Koert Lindijer in eerder gepubliceerde reportage.

Hoopvol op een snelle beëindiging van het conflict zijn de inwoners van Zuid-Soedan niet, zo vertellen ze aan Gettleman.