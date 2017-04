Indeling Kamerzaal definitief - Denk blijft bezwaar houden

Na weken lang gedoe en gepuzzel heeft het presidium van de Tweede Kamer woensdag de knoop doorgehakt over de vaste indeling van de plenaire vergaderzaal. Bezwaren van Denk en Forum voor Democratie (FvD) tegen de hun toegewezen zetels zijn daarbij niet gehonoreerd. Het presidium is als dagelijks bestuur het hoogste orgaan van de Tweede Kamer.

De twee nieuwe fracties blijven zitten waar ze al voorlopig waren ingetekend: FvD links achterin het vak waar de PVV zit; Denk centraal achterin het vak van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Denk blijft hiertegen bezwaar houden, omdat deze partij als enige van de dertien Kamerfracties niet aan een gangpad zit. „Dat maakt het lastig om te interrumperen en om scherp te zijn in het debat”, klaagt fractievoorzitter Tunahan Kuzu. Hij beraadt zich op een volgende stap, als dat al procedureel mogelijk is. Mogelijk zullen de drie fractieleden bij plenaire debatten opnieuw achter hun blauwe stoel blijven staan, zoals zij ook al even deden bij de installatie van de nieuwe Kamer op 23 maart.

FvD-partijleider Thierry Baudet laat weten het protest tegen de indeling te staken. “We leggen ons daarbij neer, achterin zitten heeft ook zo zijn voordelen: je kunt al die andere Kamerleden goed in de gaten houden!”

Indeling werkvertrekken ook vastgesteld

Ook heeft het presidium woensdag de nieuwe indeling van alle werkvertrekken van alle fracties vastgesteld. De grootste verhuizing vindt plaats in het voormalige ministerie van Koloniën aan het Plein. De PvdA, die bij de verkiezingen van 15 maart 29 zetels verloor, moet in dit gebouw twee etages en haar vaste vergaderzaal inleveren. GroenLinks, dat tien zetels won, komt op de begane grond en eerste etage te zitten. ChristenUnie (5 zetels) wordt de nieuwe buren van de Partij voor de Dieren op de tweede verdieping.

Forum voor Democratie komt met zijn twee Kamerleden – én de vleugel van partijleider Thierry Baudet – op de begane grond van het voormalige ministerie van Justitie, waar eerst GroenLinks zat. In dit statige gebouw, eveneens met uitzicht op het Plein, mogen de zittende fracties van CDA en D66 hun werkterrein uitbreiden.

Denk verhuist met zijn medewerkers naar de onderste verdieping van het zogenoemde C-gebouw aan het Binnenhof, onder de fracties van SP en SGP. Daarover heeft de nieuwe partij geen klachten. Al heeft Kuzu wel om één extra werkkamer gevraagd. „We hebben niet het aantal meters gekregen waar we getalsmatig recht op hebben.”

Het presidium zelf is nog niet definitief samengesteld. De vraag of dit hoogste bestuurlijke orgaan uit acht of negen leden, naast voorzitter Khadija Arib (PvdA) vertegenwoordigers van de grootste fracties, bleef woensdag onbeantwoord.