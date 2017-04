Dublin in trek bij banken Londen

Verzekeraar AIG? Een grijs pand. Citibank? Laagbouw. Consultancy PWC? Acht verdiepingen.

De kantoren van de financiële sector aan de Dublinse rivier de Liffey zijn bescheiden, ogen functioneel. Dit is geen New York, Singapore of het Londense Canary Wharf waar wolkenkrabbers een mens nederig maken en haarfijn de machtsverhouding uitleggen. Dublin speelt mondiaal een bijrol en het zakendistrict, ingeklemd tussen een achterbuurt en de haven, straalt dat uit.

De juristen, fiscalisten en bankiers werken hier beter in stilte. Hier tuigen multinationals zonder rumoer constructies op om te profiteren van de lage Ierse vennootschapsbelasting. Hier sluiten luchtvaartmaatschappijen gunstige leasecontracten af voor hun Airbussen en Boeings.

Toch is de kans groot dat Dublin op de voorgrond treedt na de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk zal uit de Europese interne markt treden waardoor Londense banken volgens EU-regels niet meer rechtstreeks klanten in de EU kunnen bedienen. Als ze hun producten willen blijven aanbieden en zaken willen doen, moeten ze zich in de EU vestigen.

Als gevolg is Dublin in trek. Vorige week maakte de Amerikaanse zakenbank JP Morgan bekend een groter pand in Dublin te willen kopen waar duizend man personeel in past. Eerder maakte Bank of America al bekend waarschijnlijk het EU-hoofdkantoor in Dublin te vestigen. De kans is aanwezig dat meer banken de komende maanden aankondigen de Ierse Zee over te steken.

Grotere interesse dan gedacht

Uit notulen van de Ierse centrale bank blijkt het bestuur verrast. „Er is aanzienlijke interesse van instellingen om toestemming te krijgen van het Verenigd Koninkrijk hiernaartoe te verhuizen”, zei vicepresident Cyril Roux in de bestuursvergadering op 30 januari. „De interesse is groter dan wij aanvankelijk hadden verwacht.” Een hoge Ierse diplomaat zegt tegen NRC dat circa honderd banken informatie hebben opgevraagd over een verhuizing naar Dublin.

Het is niet vreemd dat de Ierse hoofdstad populair is als uitwijkmogelijkheid binnen de EU. Dublin kent geen tijdsverschil met Londen: altijd handig. Het is nog geen uur vliegen. De route Dublin-Londen behoort tot de drukste ter wereld. Pendelen is dus makkelijk. Ierland heeft relatief lage lonen. Personeel is er dus voordelig, en spreekt bovendien vloeiend Engels. Bankpersoneel vinden dat bereid is naar Dublin te verhuizen, zou niet moeilijk moeten zijn: er zijn naar schatting duizenden Ieren in de City werkzaam. Zij zouden gemakkelijk kunnen terugkeren.

Welke steden maken veel kans om financiële bedrijven op te vangen, die vertrekken uit Londen?



Toch denkt men in Dublin niet onmiddellijk dat de stad over een aantal jaren Londen naar de kroon steekt als mondiaal financieel knooppunt. „Het lijkt mij niet aannemelijk dat hier veertig- of vijftigduizend banen vanuit Londen komen”, zegt Brian Lucey, hoogleraar economie aan Trinity College in Dublin. Hij denkt dat Londen ook na de Brexit een wereldwijd financieel centrum blijft, aangezien een aanzienlijk deel van de activiteiten niks met de EU te maken heeft of gewoon voortgezet kan worden. „Als Dublin uiteindelijk vijf- tot tienduizend arbeidsplaatsen over kan nemen is dat niet alleen een uitstekend resultaat, het is ook meer dan genoeg.”

Beducht na de crisis

Nog geen zeven jaar geleden ontving Ierland van het Internationaal Monetair Fonds en de EU een reddingspakket van 85 miljard euro. De Ierse banksector was te hard en te onstuimig gegroeid en teerde te veel op vastgoedleningen. Toen tijdens de financiële crisis de huizenbubbel barstte ging het mis. De Ierse economie is herrezen (de economie groeide in 2016 met 4,9 procent volgens het IMF), maar waakzaamheid voor herhaling blijft groot. Hoogleraar Lucey: „Ik weet zeker dat de centrale bank geen zwakke banken zal toelaten en evenmin toestaan dat de financiële sector wederom te dominant wordt.”

Verwacht wordt dat Londense banken vooral ondersteunende afdelingen, datacenters en een kleine kernploeg in Dublin installeren die formeel dienstdoet als EU-hoofdkantoor. Die mogelijk duizenden nieuwe bankmedewerkers moeten in en rond Dublin een huis en kantoorruimte vinden. Als gevolg daarvan gaat Ierland een hausse in de bouw tegemoet, voorspelt denktank Economic and Social Research Institute. De werkloosheid (nu 6,4 procent) daalt, buitenlandse investeringen nemen toe, schaarste op de huizenmarkt wordt nijpender. De groei in Ierland blijft de komende jaren boven de 3,5 procent.

Ondanks de mooie economische prognoses, zal je in Dublin niemand zien lachen om de gevolgen van de Brexit. Circa 700.000 Ieren werken in het Verenigd Koninkrijk. Eenvijfde van alle Ierse diensten wordt daar geleverd. Wederzijdse handel is jaarlijks goed voor 60 miljard euro. Noord-Ierland blijft licht ontvlambaar.

Vorig decennium zag Ierland hoe een Amerikaanse huizenmarktcrisis (2007) via via overwaaide naar Europa (2009) en snoeihard toesloeg in Ierland (2010). De nieuwe bron van onzekerheid speelt zich af op nog geen honderd kilometer van de Ierse kust. De Brexit blijft, ook voor Ierland, een beangstigend en ongewis fenomeen.