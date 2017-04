Carrièreadvies via je laptopscherm

Het is doodstil in mijn woonkamer, en ik zit met gesloten ogen voor mijn laptop. De webcam staat aan. „Waar zie je jezelf over twintig jaar?” klinkt de stem van mijn coach door de stilte. „Visualiseer je leefsituatie en je werk. Wees zo specifiek mogelijk.”

Ik open mijn ogen en krabbel wat neer. „Zal ik het voorlezen?” vraag ik aan mijn laptop. Mijn coach, aan de andere kant van de webcam, knikt.

Welkom bij online coaching.

Sinds de ‘carrièrecoach’ zo’n tien jaar geleden vanuit Amerika naar Nederland overwaaide, krijgen we er maar geen genoeg van in Nederland. Persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing eindigen steevast in onze top drie van wensen in een baan, en zo’n kwart van de leidinggevenden heeft al meer dan 200 uur aan training gevolgd, blijkt uit onderzoek van de International Coach Federation (ICF).

Hoeveel coaches er in Nederland precies zijn, weet niemand, ook brancheorganisatie NOBCO niet. Het is een vrij beroep, dus iedereen kan zichzelf tot coach uitroepen. Wel is de branche volgens internationaal onderzoek van de ICF qua omzet aan het groeien: tussen 2011 en 2015 wereldwijd met 19 procent, met een jaarlijks omzet van ruim 2,1 miljard euro.

Toch is het vinden van een geschikte coach nog niet vanzelfsprekend, merkte Mariëlle Vaneman (36). „Als ik om me heen vroeg wie er naar een coach ging, bleek het voor veel mensen een barrière. Je moet maar net via via over een geschikte coach horen, hopen dat er een klik is, en tijd hebben om ernaartoe te gaan. Daar hebben de meeste mensen het juist veel te druk voor.”

Daarom richtte zij een jaar geleden samen met drie Zweedse collega’s het online coachingplatform Competencer op, waar de coachingsessie volledig online via een videoverbinding tot stand komt. Je spreekt een tijd af, logt allebei in op de website, en de webcam springt aan voor de sessie.

Er staan nu honderd Nederlandse coaches op Competencer ingeschreven, elk met een andere specialisatie. Denk aan relaties, work-life-balance, werk en carrière. Het kennismakingsgesprek is gratis, daarna betaal je 80 tot 400 euro per sessie, afhankelijk of je kiest voor persoonlijke of voor ‘executive’ coaching: advies speciaal voor de toplaag van managers en bestuurders. De site is niet de enige die online coaches aanbiedt, er zijn ook soortgelijke sites als Pluform en 24sessions.

Sessie in trainingsbroek

Maar werkt dat wel, zo’n sessie via een laptopscherm? Ik probeerde vijf sessies uit, en was na de eerste sessie al om. Het grootste voordeel van een coach via de webcam is inderdaad dat je geen seconde extra kwijt bent aan naar je afspraak reizen. Zelfs op dagen dat je alleen maar uitgeblust op de bank wil hangen en series wil kijken, hoef je voor je afspraak alleen je laptop open te klappen en te praten.

„Bijzonder genoeg zorgt zo’n videoverbinding er ook juist voor dat mensen heel gefocust zijn op het gesprek”, vertelt mijn coach Kristina Zumpolle (40). Zij coacht met haar bedrijf Zumflow vooral leidinggevenden en teams van bedrijven als Nike en Calvin Klein. „Bij een online coaching valt alle afleiding weg, zoals schuivende stoelen of iemand die langs het kantoor loopt. Mensen voelen zich meer op hun gemak, omdat ze in hun eigen omgeving zitten.”

De intimiteit van een sessie in mijn eigen woonkamer, zorgt er inderdaad voor dat ik A: standaard met slordige knot en joggingsbroek aan mijn coach te woord sta, en B: het idee heb dat ik volledig mijzelf kan zijn tijdens een sessie. Het voelt persoonlijk. Geen rare kunst aan de spreekkamermuur die afleidt, geen vieze koffie of tijd verdoen in de wachtruimte.

Zumpolle zelf vindt de aanpak met virtuele sessies ook „ideaal”. Ze reist veel naar het buitenland, en begeleidt daarnaast veel managers die continu in andere tijdzones zitten.

Maar dat wil niet zeggen dat iedereen direct staat te juichen om enkel via een scherm te communiceren. Zumpolle: „Meestal willen mijn klanten beginnen met face-to-faceafspraken. Maar als het dan een keer beter voor ze uitkomt om per video een sessie te doen, willen ze het daarna vaker.”