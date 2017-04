Bijna 5 procent minder winkels in de straat in tien jaar tijd

Het aantal fysieke winkels daalde de afgelopen tien jaar met in totaal 4,4 procent, zo blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag bekend maakte. In dezelfde periode groeide het aantal webwinkels wel sterk: in tien jaar tijd is daarin een vervijfvoudiging te zien.

Vooral het aantal dvd- en cd-winkels daalde, net als de hoeveelheid winkels in fotoapparatuur en kinderkleding. Ook opvallend is de sterke daling in het aantal kunsthandels (-35,1

procent) en antiekzaken (-36,0 procent). Terwijl de computerwinkel (-35,6 procent) het de afgelopen jaren moeilijk had, steeg het aantal telefoonwinkels met 37,3 procent. Ook het aantal viswinkels en zaken in orthopedische artikelen en tweedehandskleding steeg sinds 2007. Kledingwinkels blijven de belangrijkste categorie fysieke winkels, maar daalden in aantal de afgelopen tien jaar wel van 16.665 in 2007 naar 15.855 in 2016.

De afname in fysieke winkels wordt ruim gecompenseerd door de groei in webwinkels, waardoor het totaal aantal winkels in tien jaar toch groeide met 22.5000 naar 127.800. Ook online zijn wordt vooral gehandeld in kleding. Het aantal online kledingwinkels groeide bovendien het hardst, met 68 procent sinds 2013.

Regionale verschillen

Waar Nederland in 2007 nog 100.070 winkelvestigingen telde, was dat aantal in 2016 gedaald naar 95.630. Opvallend zijn de grote regionale verschillen in de ontwikkelingen in de winkelstraten. De afname was vooral groot in de steden Emmen, Maastricht, Terneuzen en Assen. In die vier plaatsen daalde het aantal winkels met meer dan tien procent. Maar ook in Groningen, Nijmegen, Haarlem en Eindhoven daalde het aantal winkels stevig. Tegelijkertijd steeg het aanbod aan winkels in Almere en Lelystad juist, met respectievelijk 10,4 en 12,5 procent. In Amsterdam, Middelburg en Den Bosch bleef het aantal winkels ongeveer gelijk.