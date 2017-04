‘Dader aanslag Sint-Petersburg is Russisch staatsburger uit Kirgizië’

De dader van de aanslagen in Sint-Petersburg is vermoedelijk Akbarzhon Jalilov, een Russische staatsburger geboren in Kirgizië. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van de Kirgizische veiligheidsdiensten.

Volgens de veiligheidsdienst is Jalilov geboren in 1995 in de Kirgizische plaats Osh. Kirgizië is een overwegend islamitisch land in Centraal- Azië met ongeveer zes miljoen inwoners. Het land, dat vroeger deel uitmaakte van de Sovejet-Unie, heeft nauwe politieke banden met Rusland.

De geboorteplaats van de vermoedelijke dader.



Reacties op de aanslag

De VN- Veiligheidsraad heeft dinsdagochtend gereageerd op de aanslagen in de metro van het Russische Sint-Petersburg. In een persverklaring veroordeelt de Veiligheidsraad de “laffe en barbaarse terroristische aanslag”. Leden van de raad condoleren nabestaanden met hun verlies.

Verder benadrukt de Veiligheidsraad:

“Daders, organisatoren, financiers en sponsors van deze terroristische daad moeten worden berecht.”

Trump

Ook de Amerikaanse president Trump heeft van zich laten horen. In een telefoongesprek met de Russische president Poetin heeft hij volgens persbureau Reuters zijn condoleances overgebracht en volledige medewerking aan het onderzoek naar de dader toegezegd.

Maandag kwamen bij een terroristische aanslag in de metro van Sint-Petersburg elf mensen om het leven. Meer dan veertig mensen raakten gewond. De explosie vond plaats in een metrowagon die onderweg was van metrostation Sennaja Plosjtsjad naar Technologitsjeski Institoet. Een tweede explosief werd gevonden bij het metrostation Vosstania, maar deze is niet afgegaan. Deze is onschadelijk gemaakt en bevatte meer dan een kilo explosief materiaal.