Webcamafperser Aydin C. mag worden uitgeleverd

Aydin C., die ervan wordt verdacht de Canadese tiener Amanda Todd in 2012 tot zelfmoord te hebben gedreven, mag worden uitgeleverd aan Canada. Dat besluit heeft de Hoge Raad dinsdag bekendgemaakt. Vijf weken voor haar dood plaatste Todd een video op YouTube waarin ze haar verhaal deed over een cyberaanrander. De 38-jarige Tilburger ontkent betrokkenheid.

Met de uitspraak bevestigt de Hoge Raad de beslissing van de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, die in juni vorig jaar toestemde met de uitlevering. C. ging daartegen in beroep.

Uiteindelijk beslist de minister van Veiligheid en Justitie of C. definitief naar Canada kan gaan voor zijn proces, maar de rechtbank heeft geoordeeld dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De rechter oordeelde dat als C. in Canada veroordeeld wordt, hij in Nederland zijn straf moet uitzitten aangezien hij de Nederlandse identiteit heeft.

C. al veroordeeld voor bijna 11 jaar

Drie weken geleden werd Aydin C. veroordeeld tot 10 jaar en 8 maanden celstraf, de maximumstraf voor aanranding, afpersing en chantage van minderjarige meisjes. De zaak van Amanda Todd hoort niet bij deze rechtszaak.

De rechtbank achtte bewezen dat C. via chats 34 meisjes uit Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada benaderde en hen dwong tot webcamseks. Hij verleidde de meisjes tot het maken van naaktfoto’s en chanteerde hen vervolgens met het verspreiden ervan. C. zou zijn slachtoffers regelmatig hebben geconfronteerd met Amanda Todd: „Weet je wat er met Amanda Todd is gebeurd?”

De advocaten lieten al voor de uitspraak weten in hoger beroep te gaan. C. zit al sinds begin 2014 in voorarrest.