Verdachte homogeweld Arnhem doet zelf aangifte

Eén van de verdachten van het homogeweld in Arnhem afgelopen weekend gaat zelf aangifte doen bij de politie. Dat heeft zijn advocaat, Gerald Roethof, maandagavond in Pauw bekendgemaakt. Roethof is advocaat van een 16-jarige verdachte.

Volgens zijn cliënt is hij zelf eerst geslagen, op de grond geduwd, en daarna opnieuw aangevallen. Daarop zou hij met geweld hebben gereageerd. Dat de twee mannen homoseksueel zijn, had daar niets mee te maken, aldus de advocaat.

‘Geen aanwijzingen voor betonschaar’

Jasper Vernes-Sewratan (35) en zijn man Ronnie Sewratan-Vernes (31) werden zaterdagnacht op de Nelson Mandelabrug in Arnhem mishandeld na een woordenwisseling. De groep jongens zou iets hebben gezegd over het hand in hand lopen van de twee mannen. Sewratan-Vernes verloor enkele tanden nadat hij volgens hem geslagen was met een betonschaar.

“Het zou goed kunnen”, zegt Roethof, dat zijn cliënt de jongen is geweest die de voortanden van Ronnie uit zijn mond heeft geslagen. “De afdruk van zijn tanden stond op zijn hand.”

Of gebruik is gemaakt van een betonschaar, is volgens de advocaat lang niet zeker. Integendeel:

“Ik heb alle aanwijzingen dat dat niet klopt.”

Het fragment uit de uitzending van Pauw:



‘Genuanceerder verhaal’

Op de vraag of de groep bestond uit jongens met een Marokkaanse achtergrond, antwoordt de advocaat ontkennend. Het ging volgens hem om een gezelschap van vier jongens dat “past in de huidige samenleving”: gemengd. “Een jongen met blond haar en blauwe ogen, een jongen met Marokkaanse achtergrond, een jongen met een Turkse achtergrond.”

Roethof maakt in Pauw ook van de gelegenheid gebruik om ook iets algemeens te zeggen:

“We hebben vaker in Nederland dat iets gebeurt en dat één partij als slachtoffer gezien wordt. Automatisch is dan de andere partij de dader. Vaak liggen de verhalen heel wat genuanceerder. Laten we eerst kijken naar wat het onderzoek oplevert.”

De politie, die snel ter plaatste was, kon dezelfde nacht twee jongens aanhouden, een 14-jarige en een 20-jarige. Vier anderen (drie van 16, één van 14) hebben zich zondagavond zelf gemeld op het politiebureau.