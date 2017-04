Tweede verdachte opgepakt na livestream van verkrachting

De tweede gezochte verdachte van de verkrachting die via Facebook live werd uitgezonden, is maandag in Chicago opgepakt nadat hij zichzelf op het bureau heeft aangegeven. Dat meldt de politie van Chicago via Twitter.

AJGuglielmi Anthony Guglielmi The second juvenile offender - a 15 year old man - has been arrested in connection with the Facebook sexual assault incident from March 3 april 2017 @ 20:53 Volgen

Zondag werd de eerste verdachte van de verkrachting al gearresteerd, dat was een 14-jarige jongen. De jongen die zichzelf maandag meldde is 15 jaar. Volgens de politiewoordvoerder zullen de verdachten worden aangeklaagd voor aanranding en het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Ze worden berecht als minderjarigen.

De moeder van het slachtoffer deed in maart aangifte, nadat beelden van de verkrachting waren verschenen op Facebook live. Volgens de politie zijn er vijf of zes personen bij betrokken.

Live geweld

Het is niet de eerste keer dat de politie arrestaties verricht na strafbare feiten die via Facebook live worden uitgezonden. Begin dit jaar werden vier jongens opgepakt na het mishandelen van een hulpbehoevende jongen. De mishandelin werd via Facebook uitgezonden.

In Zweden werd in januari in een besloten groep live uitgezonden hoe een vrouw door drie mannen werd verkracht.