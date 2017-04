Trump staat verkoop surfgegevens Amerikanen toe

Nieuw decreet: providers in Amerika mogen ongevraagd data verkopen

President Donald Trump heeft maandag zijn handtekening gezet onder het decreet dat toestaat dat Amerikaanse providers ongevraagd data over surfgedrag mogen verkopen. De wet werd vorige week aangenomen door het Congres. Een nipte meerderheid van de Republikeinen stemden voor. Alle Democraten stemden tegen.

De nieuwe wet draait de door Obama ingestelde privacyregels voor providers terug. Die regels vereisen dat internetproviders toestemming vragen aan consumenten voor dat zij geodata, financiële informatie, gezondheidsheidsinformatie en browserhistorie mogen gebruiken voor advertentie- en marketingdoeleinden. De wet van Obama was nog niet van kracht.

De ondertekening van deze wet past in de regeringslijn van Trump, die Obama's politieke erfenis wil terugdraaien. Naast de privacyregels van Obama wil Trump ook Obamacare terugdraaien. Deze zorgwet verschaft miljoenen, met name arme Amerikanen, een zorgverzekering. De stemming om Obamacare terug te draaien werd eerder afgeblazen, omdat Trump niet genoeg medestanders heeft in het Amerikaanse Congres. Ook heeft Trump toestemming gegeven de Dakota-oliepijpleiding verder af te bouwen, terwijl Obama de aanleg eerder stillegde. Hij deed dat om meer onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de oliepijpleiding op onder andere het milieu.