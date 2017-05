Strijkkwartet heeft werk gemaakt van Nirvana

Jazz

Zapp4

In Bloom; The music of Nirvana ●●●●●

Twee violen, een altviool en een cello, bewust dicht bij elkaar, zeer geconcentreerd spelend. Eerst vond het groovende, improviserende strijkkwartet Zapp4 in de zwaarheid van de muziek van Radiohead een aanmoediging tot intense verklanking. Nu kiest het viertal voor de grungerock van Nirvana, met name nummers van Nevermind (1991). Doordat een strijkkwartet is begrensd in volume, wordt opwinding vooral bereikt in een unaniem gevoel voor cadans en heftig samenspel. Zapp4, met de violisten Oene van Geel, Jasper le Clercq en Jeffrey Bruinsma, en cellist Emile Visser, blinkt vooral uit in perspectiefwisselingen: een steeds weer doorgeven van de melodie, diverse percussietechnieken, wisselende tempi. Er is veel werk van arrangementen gemaakt. Eigenhandig opgeworpen hinderpalen brengen spanning in dit repertoire. Hard nodig, want de dubbele lagen, de geladenheid, dreiging en suspense die destijds gevonden werd in Radiohead, wordt hier node gemist.