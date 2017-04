‘Seksuele intimidatie en angstcultuur bij Fox News’

Hoe extreem is de machocultuur bij Fox News, de grootste en invloedrijkste nieuwszender van de Amerikaanse kabel? Die vraag dringt zich op na de laatste onthullingen over vermeende seksuele intimidatie door sterpresentator Bill O’Reilly.

Afgelopen zomer dwong een seksschandaal Fox-baas Roger Ailes af te treden. In de slagschaduw van dat onderzoek werd duidelijk dat ook kijkcijferkanon O’Reilly – bijnaam ‘King of the Cable’ – twee vrouwen seksueel had lastiggevallen. Nu blijkt O’Reilly door meer vrouwen beschuldigd te worden van ongewenste intimiteiten.

The O’Reilly Factor is een van de best bekeken actualiteitenprogramma’s op de Amerikaanse kabel. Elke werkdag, vanaf acht uur, kijken zo’n vier miljoen mensen. Het programma genereerde naar schatting tussen 2014 en 2016 446 miljoen dollar aan advertentiegeld. Ondanks de beschuldigingen en schikkingen verlengde Fox zaterdag O’Reilly’s contract. Hij zou 18 miljoen dollar per jaar gaan verdienen. FOX was volgens The New York Times op de hoogte van het nieuws toen werd besloten het contract te verlengen.

Zeker vijf vrouwen hebben voor 13 miljoen dollar (12 miljoen euro) aan schikkingen getroffen met O’Reilly en Fox, onthulde The New York Times zaterdag. In ruil voor de betalingen zouden de vrouwen hun mond houden over zijn seksuele avances, die teruggaan tot in 2002. Ook sprak The Times twee vrouwen met vergelijkbare klachten met wie (nog) niet geschikt is.

Meer vrouwen willen zich aansluiten bij de beschuldigingen tegen O’Reilly en Ailes, bleek maandag. Zowel The New York Times als CNN sprak met anonieme Fox-werknemers die zeggen seksueel te zijn lastiggevallen door de twee invloedrijke mannen, maar ze zijn bang voor repressailles als ze zich uitspreken. Zo doen er hardnekkige geruchten de ronde dat het bedrijf telefoongesprekken van werknemers afluistert.

De problemen stapelen zich op bij Fox. Julie Roginsky, een vaste gast van Fox News, begon maandag een rechtszaak tegen de nieuwszender waarin ze claimt doelwit van vergeldingen te zijn geworden nadat ze avances van Roger Ailes afwimpelde en nadat ze had geweigerd Gretchen Carlson, de voormalige presentator die Ailes afgelopen zomer aanklaagde, in diskrediet te brengen. Ailes, toen nog de meest invloedrijke mediapersoonlijkheid van de VS, stapte op nadat zeker twintig medewerkers zich bij de beschuldigingen van Carlson aansloten. Bovendien hebben Mercedes en Hyundai zich maandag teruggetrokken als adverteerders van The O’Reilly Factor.

O’Reilly’s vermeende slachtoffers werkten voor de presentator of waren te gast in zijn populaire show. De beschuldigingen lopen uiteen van schunnige opmerkingen, verbaal geweld, telefoontjes waarbij O’Reilly zou hebben gemasturbeerd tot aan machtsmisbruik – hij zou zijn hoge positie hebben gebruikt om seks af te dwingen.

The New York Times ziet een patroon in O’Reilly’s gedrag. De 67-jarige presentator bouwde eerst een band op met de vrouwen door hen advies te geven en te zeggen dat ze met zijn hulp hogerop konden komen. Daarna begonnen de seksuele avances, waarbij de vrouwen bang waren dat hij hun carrière zou beëindigen als ze hem weigerden.

Relatiepsycholoog Wendy Walsh, die geen schikking heeft getroffen en zegt niet op geld uit te zijn, herhaalde maandag op een persconferentie de beschuldigingen die ze dit weekend in The New York Times deed.



Walsh was regelmatig te gast in het programma en werd door O’Reilly in 2013 tijdens een etentje in een hotel in Los Angeles gevraagd om een regelmatige, betaalde bijdrage aan het programma te leveren; een baan die honderdduizenden dollars per jaar zou opleveren. Na het etentje vroeg O’Reilly haar mee naar zijn hotelkamer, wat zij afwees. Daarna zou hij een vijandige toon hebben aangeslagen en hebben gedreigd Walsh niet langer te helpen met haar carrière. Walsh mocht in de maanden daarna nog een paar keer in O’Reilly’s programma komen, maar het aanbod om vaste medewerker te worden werd niet herhaald.

O’Reilly ontkent de vrouwen te hebben lastiggevallen. „Zoals alle bekende en controversiële persoonlijkheden ben ik kwetsbaar voor beschuldigingen van mensen die willen dat ik betaal om negatieve publiciteit te vermijden”, aldus O’Reilly dit weekend in een verklaring. In zijn show van maandag repte hij met geen woord over de beschuldigingen.