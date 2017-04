President in rolstoel is hoop van links in Latijns-Amerika

Net nu links in Latijns-Amerika op zijn retour is, wint een Lenin de verkiezingen in Ecuador. Hoewel aanhangers van zijn tegenstander Guillermo Lasso maandag en dinsdag de straat opgingen om een hertelling te eisen, is de socialist Moreno, nu 98% van de stemmen geteld is, met 51,1% van de stemmen gekozen tot president van het Zuid-Amerikaanse land.

Moreno stamt uit een links onderwijzersgezin met weidse ambities voor de kinderen - zijn tweede naam is Boltaire, naar Voltaire. Moreno – in eigen land wordt hij vaak kortweg Lenin genoemd – is niet alleen bijzonder omdat hij aantreedt nadat linkse populisten in Argentinië, Brazilië en Peru de afgelopen jaren werden verslagen door rechtse hervormers. Hij is ook, net als Franklin Roosevelt in de VS in de jaren ’30 en ’40, een president in een rolstoel.

Moreno had een carrière in de promotie van toerisme toen hij in 1998 in een winkel slachtoffer werd van een gewelddadige overval. Hij gaf zijn portemonnee en autosleutels af, maar werd toch in zijn rug geschoten. Zijn onderlichaam raakte verlamd.

Motiverend spreker

Het keerpunt in zijn revalidatieproces kwam toen hij lachtherapie ontdekte. In de loop van vier jaar vond hij zichzelf opnieuw uit als motiverend spreker. Hij schreef tien boeken over humor en de genezende werking van de lach.

Moreno ontwikkelde zich tot voorvechter voor gehandicapten en uiteindelijk tot politicus van de partij Alianza País. Tussen 2007 en 2013 was Moreno vice-president onder de man die hij nu zal opvolgen, Rafael Correa. In 2012 werd hij voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij kans had gezien de positie van gehandicapten in het land sterk te verbeteren, onder meer door het budget te vervijftigvoudigen en werkgevers te verplichten vier procent gehandicapten in dienst te nemen. In 2013 werd Moreno speciaal gezant voor gehandicapten bij de Verenigde Naties.

Moreno wil het beleid van zijn voorganger Correa, die overheidsinkomsten benutte voor een ‘burgerrevolutie’ van onderwijs, infrastructuur en armoedebestrijding, te willen voortzetten. Maar hij zal last hebben van het verschijnsel dat andere linkse leiders in Latijns-Amerika de kop kostte: de scherp gedaalde grondstoffenprijzen. Naar verwachting krimpt de economie van Ecuador dit jaar met 2,7 procent.

Ook vragen critici zich af of Moreno zich zal kunnen handhaven na zo’n nipte overwinning in een gepolariseerd land. Correa trad hard op tegen critici en de pers. Hij voltooit zijn ambtstermijn onder beschuldigingen van corruptie.