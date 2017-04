Beschonken passagiers zorgen voor overlast in vliegtuigen

Artjan zit alleen in café Rembrandt. Op tafel een halve liter pils. “Mijn vijfde.” zegt de Est met een ietwat dubbele tong. “Ik moet straks het vliegtuig naar Londen pakken.” Wat is straks? “Rond zes.” Het is twee uur in de middag.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) liet dinsdag weten dat vorig jaar een recordaantal van 985 meldingen is gedaan van zogenaamde unruly pax, passagiers die zich misdragen op Schiphol of aan boord van een vliegtuig. In 2015 waren dat er nog 723. Volgens de ILT is bij 29 procent van die meldingen alcohol in het spel.

Pilotenvakbond VNV en FNV pleiten voor een gemeenschappelijke zwarte lijst van unruly pax. Vliegmaatschappijen hebben die zelf vaak al, maar wegens privacyoverwegingen mogen die gegevens niet gedeeld worden. Wie dus eerder bij KLM eruit is gegooid, kan gerust inchecken bij Easyjet.

Daarnaast moet er scherper worden toegezien op het schenken van alcohol op Schiphol. „Wij zien passagiers pas bij de slurf”, zegt Joost van Doesburg van de VNV, „terwijl ze daarvoor al twee uur op het vliegveld rondliepen. Natuurlijk kunnen wij dronken mensen bij het instappen weigeren, maar het vliegveld heeft daar beter zicht op. Tevens moet het personeel voorzichtiger zijn met het schenken van alcohol.”

Vrijgezellenfeesten

Een bardame bij café Rembrandt vindt het wel meevallen, met die dronken reizigers. “Moeten ze straks gaan blazen bij de gate?” vraagt ze zich af. Ja, mensen vergeten door de drank soms hun koffer, kan de marechaussee die weer meenemen. En wie te veel heeft gedronken, krijgt een nee.

De Britten worden onder barpersoneel vaak genoemd als overlastgevers. En uit cijfers blijkt dat naast reizen van en naar Spanje (bijna honderd incidenten wegens jonge vakantiegangers in feestmodus), het de vluchten over het Kanaal zijn waar de meeste incidenten worden genoteerd: bijna zeventig. “Vrijgezellenfeesten.” klinkt het in Rembrandt.

Op het terras zitten drie kale Britten in te nauwe shirts aan een literpint. Zeker ook een vrijgezellenfeest. “Nee joh, wij werken in de offshore industrie. We zijn hier voor een dag gestrand.” Streng: “Als we wel naar het booreiland zouden gaan, dronken we nu geen bier. Zero tolerance.” Ze lachen als de nationale reputatie ter sprake komt: “Thuis kom je daar echt niet mee weg, er is overal beveiliging. Je kunt op een vliegveld drinken, het zal alleen nooit te veel zijn. Julie zijn zo liberaal.”

Vakbonden en barpersoneel wijzen met de vinger naar elkaar. De bonden vinden dat er te makkelijk wordt geschonken aan dronken passagiers, terwijl barpersoneel weer wijst op de lounges van de vliegmaatschappijen waar ook alcohol wordt geschonken, alsmede de vluchten zélf. En dan komen sommige toeristen ook nog eens laveloos vanuit Amsterdam op Schiphol aan na een weekendje feesten.

Schiphol laat in een verklaring weten dat „medewerkers van de horeca-exploitant op Schiphol zijn getraind hoe om te gaan met beschonken gasten”. En: „We zullen het ILT-rapport bestuderen en met alle partijen overleggen of eventuele extra maatregelen nodig zijn.”

Artjan slaat zijn pint achterover en staat op. Waarom drinkt hij zes halve liters voor een vlucht? “Vliegangst. Van alcohol word ik rustig.”