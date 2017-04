Oud-topman Volkswagen verkoopt zijn belang aan familieleden

Voormalig bestuursvoorzitter van Volkswagen Ferdinand Piëch verkoopt een groot deel van zijn aandelen in het bedrijf. Piëch (79) bezit bijna 15 procent aan aandelen in Porsche SE, dat weer een controlerend belang (52 procent) in Volkswagen heeft. Hij verkoopt zijn aandelen aan eigen familieleden, maakten zij maandag bekend: aan de Porsche-Piëch-familie achter de Porsche-holding.

Met de verkoop komt voor Ferdinand Piëch een eind aan ruim twee decennia bestuur. De kleinzoon van de oprichter van Porsche en Volkswagen kreeg in 1993 de leiding over het bedrijf. Na zijn aftreden als topman in 2002 besliste hij als voorzitter van de raad van commissarissen nog jarenlang mee over de koers van de autofabrikant.

Onder leiding van Piëch groeide Volkswagen uit tot internationale speler. Luxe automerken als Lamborghini, Bentley en Bugatti werden aan het Volkswagenconcern toegevoegd, net als de meer betaalbare merken Skoda en Seat. Tegenwoordig strijdt Volkswagen met Toyota om de titel van grootste autofabrikant ter wereld.

Piëch staat bekend om zijn harde stijl van besturen en harde uitspraken („Wie bij mij twee keer dezelfde fout maakt, ligt eruit”). Dat leverde de laatste jaren problemen op tussen de oud-topman en zijn familie en andere aandeelhouders.

Martin Winterkorn (L) en Ferdinand Piëch in 2014. Foto Julian Stratenschulte/EPA

In een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel in 2015 bijvoorbeeld sprak Piëch zich uit tegen toenmalig topman van Volkswagen Martin Winterkorn. Winterkorn weigerde op te stappen, aandeelhouders steunden hem daarin. Piëch vertrok per direct als president-commissaris.

Hoewel Winterkorn later alsnog moest aftreden vanwege de grootschalige fraude met de uitstoot van dieselauto’s bij Volkswagen, was er van „wederzijds vertrouwen” al geen sprake meer. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag zou Piëch tegen onderzoekers naar de dieselfraude hebben verklaard dat de top van Volkswagen al langer op de hoogte was van het gesjoemel – langer dan het bedrijf tot nog toe zegt op de hoogte te zijn.