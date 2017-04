Lenen peperduur voor Zuid-Afrikanen na verlaging

De kredietwaardigheid van Zuid-Afrika na het ontslag van de internationaal gerespecteerde minister van Financiën is maandagavond verlaagd naar ‘schroot’ ofwel BBB-, een risicovolle belegging door kredietbeoordelaar S&P Global. Door dit lang gevreesde oordeel over het financiële beleid van president Jacob Zuma is lenen voor Zuid-Afrikanen nu peperduur geworden.

,,Deze negatieve beoordeling weerspiegelt onze zorgen over de verdeeldheid binnen de ANC-regering’’, verklaarde Standards and Poor’s de afwaardering. ,,Door verschuivingen in het leiderschap, inclusief de minister van Financiën komt de continuïteit van het beleid in gevaar.’’ Na dit nieuws verloor de nationale munt, de rand, opnieuw 2 procent van zijn waarde ten op zichte van de dollar. Na het ontslag van de minister van Financiën, Pravin Gordhan donderdagavond verloor de rand al 8 procent van zijn waarde ten opzichte van de euro en de dollar.

President Zuma heeft tot nu toe geen duidelijk verklaring voor het ontslag van Gordhan en 14 andere bewindslieden gegeven. Donderdagnacht verklaarde hij ,,de effectiviteit’’ van zijn regering te willen verhogen, maar het ontslag wordt gezien als een afrekening met Gordhan en zijn verzet tegen Zuma’s vriendjespolitiek.

De opvolger van Gordhan, Malusi Gigaba, haalde maandag zijn schouders op over het oordeel van de internationale kredietbeoordelaar. ,,Het leven gaat verder’’, zei hij maandag op een persconferentie. ,,Dit is niet blijvend.’’ Volgens persbureau Bloomberg zijn slechts 6 van de 20 economieën die een dergelijke negatieve beoordeling hebben gekregen in de afgelopen 30 jaar hiervan hersteld. Dit herstel kostte ze gemiddeld 13 maanden tot elf jaar.

De nieuwe minister Gigaba kondigde dit weekeinde ,,radicale economische hervormingen voor de Zuid-Afrikaanse economie’’ aan. Volgens hem is het Zuid-Afrikaanse ministerie van Financiën te lang beïnvloed door ,,orthodoxe economen, big business, machtige belangen en internationale investeerders’.’ ,,Er kan geen economische vooruitgang zijn, zolang de meerderheid van het volk achter blijft.’’ De zorgen van zijn voorganger Gordhan waren echter vooral gespitst op de bemoeienis van de Indiase zakenfamilie Gupta, die zeer nauw bevriend is met president Zuma en zelfs lijkt mee te beslissen over benoemingen van ministers en staatssecretarissen.

Het ministerie van Financien liet maandagavond weten in de toekomst minder afhankelijk te willen worden van buitenlandse leningen. Kredietbeoordelaar Moody’s komt vrijdag met zijn oordeel.