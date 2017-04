Kredietwaardering Zuid-Afrika zinkt, Zuma blijft laconiek

Het Zuid-Afrikaanse fiscale beleid zal niet veranderen, ook niet na de verlaging van de kredietwaardigheid van het land naar ‘junk’. Dat is de reactie van president Jacob Zuma op dinsdag, aldus persbureau Reuters. Tegelijkertijd loopt de druk op: de belangrijke vakbondskoepel Cosatu liet weten dat ze Zuma niet meer ondersteunen. In 2007 hielp de vakbondskoepel Zuma nog in het zadel en werd onderdeel van zijn partijcoalitie in de regering.

Zuma ontsloeg vorige week de internationaal gerespecteerde Zuid-Afrikaanse minister van Financiën, Pravin Gordhan. De nieuwe minister, Malusi Gigaba kondigde dit weekend “radicale economische hervormingen voor de Zuid-Afrikaanse economie” aan. Zuma bekrachtigde deze beslissing nogmaals in zijn speech bij het staatsbedrijf Transnet. Het land moet “nieuwe prioriteiten stellen” en de economie transformeren volgens de ideeën van Zumas partij ANC.

Minster Gigaba zegt dat er “meer aandacht moet worden besteed” aan het groeien van de economie. Hij zegt zich te gaan richten op de problemen die S&P Global heeft aangekaart.

Maar Cosatu ziet er geen brood meer in. De invloedrijke vakbondskoepel riep op dinsdag het ANC op om een nieuwe leider te kiezen. “Het is tijd voor Zuma om af te treden.” Cosatu gelooft dat Zuma de verdeeldheid binnen het ANC alleen maar erger heeft gemaakt.

Kredietbeoordeling

Op maandagnacht werd de kredietbeoordeling van het land door kredietbeoordelaar S&P Global omlaag bijgesteld naar ‘junk’. Dat betekent dat leningen voor Zuid-Afrika bijna onbetaalbaar zullen worden. Maar Gigaba - en nu Zuma - lijken de schouders op te halen. “Het leven gaat verder”, zei Gigaba op maandag.

Zuma heeft gezegd met internationale investeerders te gaan praten. Hij zal ze “geruststellen” dat er niks gaat veranderen aan de economische plannen van het land, schrijft Reuters.