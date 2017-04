Kamerlid Ploumen keert zich tegen minister Ploumen

Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) heeft zich dinsdag gekeerd tegen demissionair minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). De negenkoppige fractie waar zij sinds de verkiezingen deel van uitmaakt stemde voor een motie van de ChristenUnie om 15 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om hongersnood in delen van Afrika en Jemen tegen te gaan. In haar rol als demissionair minister had zij kort daarvoor de motie ontraden. Volgens Ploumen zijn de middelen van het hulpfonds waarvoor het geld bestemd is nog niet uitgeput. ,,Daarom ontraad ik de motie met een beetje pijn in het hart’’, zei zij.

De kleinst mogelijke meerderheid van de Tweede Kamer volgde Ploumen niet. Daarbij was de steun van de PvdA-fractie nodig voor het aanvaarden van de motie. De tegenstemmers (VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie) beschikken over 74 zetels. De voorstemmers hadden 76 zetels.

Ploumen zei na afloop van het debat als minister ,,met een andere pet’’ te hebben gesproken. De dubbele rol ontstaat in de situatie dat er nog geen nieuw kabinet is en het oude kabinet demissionair. Enkele ministers zijn in deze tussenfase tevens Kamerlid. ,,Het werkt nu eenmaal zo’’, aldus Ploumen.

Het extra geld moet volgens de Tweede Kamer naar de Dutch Relief Alliance. Hierin werken verschillende Nederlandse hulporganisaties samen om te assisteren bij humanitaire rampen. De afgelopen twee jaar ging hier steeds 60 miljoen euro naar toe. Voor dit jaar had minister Ploumen 45 miljoen euro beschikbaar. Met de motie is het hulpgeld naar het oude niveau teruggebracht. Ploumen had de mogelijkheid willen openhouden om eventueel extra geld ook via andere fondsen te besteden.