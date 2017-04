Hoe FLOTUS vergevorderde airbrushkunde inzette

Daar was het dan eindelijk, op maandagmiddag: het eerste officiële portret van de nieuwe First Lady van de Verenigde Staten, Melania Trump. De foto werd onmiddellijk op haar twitteraccount geplaatst. Ook de avatar van het account @flotus werd vervangen door het nieuwe portret.

Melania staat er zoals gebruikelijk voor een dergelijk portret statig op: armen gekruist, blik recht in de camera. Een klassieke foto, dus, waarop veel mensen positief reageerden. Nou ja… sommige twittergebruikers viel nog iets anders op aan het portret.

Hoe je een portret bewerkt

Maar is het nu écht zo erg bewerkt? Ja, zegt NRC-fotoredacteur en Photoshop-expert Peter Lipton. “Dit is poetsen tot Melania tevreden is”, oordeelt hij. Om het effect te krijgen dat op de foto te zien is, moest er veel worden aangepast. “Een beetje Photoshop is niet erg, dat kan er vaak natuurlijk uitzien. Dit is anders.”

Hij legt uit: “Het menselijk gezicht is niet heel gaaf van nature. De huid heeft textuur, er zitten haartjes op. Er is ook altijd verkleuring te zien. Dat zijn gewone dingen die ieder mens heeft en die het gezicht reliëf geven. Maar de foto van Melania is helemaal strakgetrokken. Je ziet er nog wel kleurverschil in, maar dat gebeurt voornamelijk door make-up die de jukbeenderen aanzet. Er zit een schaduw bij haar neusgat die impliceert dat het licht van rechtsboven komt, maar bij haar oog is die schaduw helemaal weggehaald.” Ook vraagt hij zich af of er iets aan de taille is weggeschaafd. “Er zit een witte vlek die er niet hoort te zijn.”

Is het portret ongewoon? Volgens Lipton zou het prima passen in een modeblad. “Dit is in de modefotografie compleet acceptabel. Alleen, in de officiële Amerikaanse staatsfotografie is dit meestal not done.”

Het lijkt logisch: Melania maakte naam als model voor de modebladen. Met de foto maakt ze een duidelijk statement - de mode-esthetiek heeft ze besloten mee te nemen naar het Witte Huis. Wij zetten in ieder geval voor de nieuwsgierige lezer het portret van Melania naast dat van Michelle Obama, uit 2009.

Zelf Photoshoppen

Zoals met zoveel foto’s bleef het online niet bij de constatering dat er het één en ander was aangepast in het portret. Als de First Lady een Photoshop-expert in de arm kan nemen, dachten sommigen, dan mogen zij vast óók proberen om het portret te verbeteren. Zo geschiedde.