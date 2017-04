Grondlegger wereldwijde web wint Alan Turingprijs

Sir Tim Berners-Lee, de grondlegger van het wereldwijde web, heeft dit jaar de prestigieuze A.M. Turingprijs gewonnen. Dat maakte de organisatie achter de prijs, de Association for Computing Machinery, dinsdag bekend.

Met de A.M. Turingprijs is een geldbedrag van een miljoen dollar gemoeid (940.000 euro), gefinancierd door Google. De prijs wordt vaak de ‘Nobelprijs van de Informatica’ genoemd.

Hyperlinks

Berners-Lee (61) maakte als programmeur bij de European Organisation for Nuclear Research (CERN) de eerste website. Er bestond toen al wel een wereldwijd computernetwerk, maar daarin konden uitsluitend teksten zonder hyperlinks worden gebruikt. Bovendien werd het bijna alleen gebruikt door het leger en academische instellingen.

Berners-Lee bedacht bij het CERN een manier hoe onderzoekers wetenschappelijke informatie gemakkelijk konden opzoeken. Hij gebruikte daarvoor hyperlinks, zoals deze, zodat data makkelijk doorzoekbaar werd. Een protocol hierover publiceerde hij op 12 maart 1989.

Voor zijn eerste website schreef Berners-Lee de HTTP- en HTML-programmeertaal, die internetgebruikers nog steeds gebruiken. De site ging op 6 augustus 1991 live en is nog steeds te zien: http://info.cern.ch/.

Berners-Lee, die nu verbonden is als professor aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Oxford, werd al eens geridderd door Queen Elizabeth II en werd door het tijdschrift Time uitgeroepen tot een van de honderd belangrijkste mensen van de 20ste eeuw. Berners-Lee zet zich tegenwoordig in voor privacy op internet.

In een reactie zegt Berners-Lee tegen persbureau AP:

“Het is een kroon op het werk. Maar ik denk dat de prijs is voor het Web als geheel, en de enorme internationale samenwerking die mij heeft geholpen.”

De prijs is vernoemd naar Alan M. Turing, de Britse wiskundige die de fundamenten formuleerde voor de computer. Ook kraakte Turing tijdens de Tweede Wereldoorlog de Enigmacode van de Duitsers, waardoor de Britten wisten waar Duitse onderzeeërs zich bevonden.