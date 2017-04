Dijsselbloems bezuinigingsbijbel dicteert formatie, maar helpt hem niet in Brussel

Het onderhandelen gaat nu echt beginnen, maar de ‘parade van professionele bedelaars’ houdt ook gestaag aan. Als ze aan de formatietafel vastlopen kunnen ze de ‘bezuinigsbijbel’ van Financiën erop naslaan. Dijsselbloem heeft ondertussen een steeds groter probleem in Brussel. Maar het demasqué van de week is natuurlijk dat van Hero Brinkman.

DIJSSEXIT: Jeroen Dijsselbloem, hand in hand op het Scheveningse strand met PvdA-leider Lodewijk Asscher, heeft het helemaal verbruid bij Brusselse politici. Gisteren veroordeelde het Europese Parlement unaniem, dus inclusief zijn eigen sociaaldemocratische vrienden, zijn afwezigheid daar. Dijsselbloem heeft een uitnodiging om vandaag te komen praten over Griekenland afgeslagen: olie op het vuur van parlementariërs die toch al boos op hem waren vanwege zijn ‘Schnaps und Frauen’ opmerking over de schulden van zuidelijke EU-landen. Minimale verontschuldigingen daarover (“Nederlandse directheid”, “niet goed begrepen”) leverden hem zelfs kritiek op bij partijgenoten. “Het zou beter zijn geweest als Dijsselbloem ronduit zijn excuses had gemaakt. De uitspraken zijn kwetsend en niemand verdedigt hem”, zei PvdA-Europarlementariër Paul Tang tegen het ANP. Volgens sommigen is Dijsselbloem nu persona non grata in het Europees Parlement. Hoewel dat niet gaat over zijn positie als voorzitter van de eurogroep, lijken zijn kansen verkeken om daar aan te blijven zodra hij minister af is.

Bezuinigingsbijbel: Zijn ministerie draait ondertussen op volle toeren om de onderhandelende partijen in de formatie te adviseren. Gisteren kwamen Kim Putters (SCP) en Hans Mommaas (PBL) hun zegje doen bij de informerende negen. Ook stuurde Financiën honderden suggesties en berekeningen van nieuw beleid in onder de weinig inspirerende titel Ombuigings- en intensiveringslijst 2017, bijgenaamd de ‘bezuinigingsbijbel’. Dit overzicht van mogelijke bezuinigingsmaatregelen en potentiële investeringen is een praktisch handboek voor de onderhandelaars, die vandaag eindelijk alleen met elkaar aan tafel zitten. Financiën gaat in bijna vijfhonderd pagina’s verder dan de doorrekeningen van het CPB. Het geeft ook aan of maatregelen wel praktisch en juridischuitvoerbaar zijn en hoe lang het duurt voor ze kunnen worden ingevoerd.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

Column: Waar het document van Financiën niets zegt over “de politieke wenselijkheid” van verschillende maatregelen, doen lobbygroepen dat juist wel: van bedrijven tot sectoren en van provincies tot particuliere belangen. Columniste Marike Stellinga windt zich op over deze “parade van professionele bedelaars” en verwacht vooral actie van het bedrijfsleven zelf, toch “niet de partij in onze economie die het zwaar heeft”. Ze wil graag weten “hoeveel miljarden ze zelf per direct toezeggen. Uit eigen portemonnee”.

WAT WIJ LEZEN:

Lezers: Uit het NRC lezersonderzoek, waaraan ruim 5.300 mensen deelnamen, blijkt dat veel mensen willen dat de gevestigde partijen in Den Haag wel samenwerken met PVV’ers. Velen geven het goede voorbeeld door in hun eigen omgeving met ontevreden kiezers op te trekken.

Brinkman in de bak: 12.500 mensen stemden er in maart op de Ondernemers Partij van ex-PVV’er Hero Brinkman. Bij lange na niet genoeg voor een Kamerzetel en dus een herstart van zijn politieke carrière. Gisteren lijkt ook een definitief einde aan zijn loopbaan bij de politie gekomen, want de de oude bondgenoot van Wilders is gearresteerd voor het lekken van vertrouwelijke informatie over een moskee aan De Telegraaf. Brinkman was al voorwaardelijk ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim en zit nu vast. Een reconstructie van hoe het zover kwam.

Werk: Maar er is ook goed nieuws over ex-Kamerleden. Lutz Jacobi, Friezin tot en met, is weer “gewoon aan het werk” bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen, meldt zij op Twitter. Van de 71 vorige maand vertrokken Kamerleden hebben er nu in ieder geval vier een nieuwe baan.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik heb niks misdaan, maar de mikmak die ik over me heen krijg is niet leuk.”

Theo Hiddema (FvD) op een vraag over de ‘demonisering’ van zijn fractiegenoot Baudet.