Bikers No Surrender raken uit zicht van gemeenten

Gemeenten raken het zicht op motorclub No Surrender kwijt. Door het sluiten van tientallen clubhuizen weten zij niet meer of een van de grootste motorclubs van Nederland in hun stad is gevestigd. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs gemeenten waar No Surrender in 2014 een afdeling had.

De helft van de ondervraagde gemeenten geeft aan dat No Surrender inmiddels zou zijn vertrokken. Dat komt niet overeen met het beeld dat de motorclub zelf geeft; volgens voorman Henk Kuipers zit No Surrender in 25 gemeenten. Politiecommissaris Pim Miltenburg, verantwoordelijk voor de landelijke aanpak van motorclubs, stelt dat dit aantal reëler is dan de gegevens die door gemeenten aan NRC zijn verstrekt.

Voor de landelijke aanpak van criminele motorclubs is het belangrijk dat lokale overheden kennis hebben over de aanwezigheid van motorclubs in hun gemeente. In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie worden motorclubs geweerd uit panden, horeca en andere ontmoetingsplaatsen. Vrijwel alle officiële clubhuizen die No Surrender in 2014 had, zijn inmiddels gesloten, blijkt uit de rondgang.

Clubavonden in cafés

Voorman Henk Kuipers van No Surrender beaamt dat een fors deel van de clubhuizen dicht is. „Wij zijn ondergronds gegaan en organiseren nu clubavonden in cafés of andere horecagelegenheden waar gemeenten geen weet van hebben”, zegt Kuipers. „Het zijn besloten avonden waar we geen vergunning voor nodig hebben.”

Een voorbeeld is Rotterdam, waar No Surrender recent nog een clubavond in een café hield, terwijl de gemeente denkt dat er geen afdeling van de motorclub meer actief is. Ook het Drentse Assen is het zicht kwijt. „Wij weten dat er nog een chapter is, maar we zien ze niet meer. Mogelijk omdat clubleden zonder hesjes aan de lokale horeca bezoeken.”

Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle en voorzitter van het landelijk burgemeestersoverleg over de aanpak van motorclubs, bevestigt dat No Surrender onzichtbaarder is geworden. „In plaats van in een clubhuis, komen zij nu bij elkaar in horeca of woonhuizen om te vergaderen.”

Met name in Brabant, waar No Surrender tot een jaar geleden zijn machtsbasis had, zijn afdelingen gesloten. Het zwaartepunt ligt nu in het noorden van het land, al zijn ook daar bijna alle clubhuizen gesloten. De enige plek waar No Surrender met medeweten van de gemeente clubavonden kan organiseren, is het Zeeuwse Hulst.

Overigens heeft No Surrender ook last van de strafrechtelijke onderzoeken die er naar kopstukken van de club lopen. Uit een inventarisatie van NRC blijkt dat eenderde van 36 leidinggevenden die No Surrender tot voor kort telde, is opgestapt, vastzit of wordt verdacht in een strafzaak. Het gaat daarbij om landelijke en regionale bestuurders.

Onderling geweld

Volgens Rienk de Groot, hoofd van de recherche in Zeeland en West-Brabant, levert de harde aanpak van motorclubs resultaten op. „Leden van No Surrender hebben inmiddels meer last hebben van hun lidmaatschap dan dat ze er voordeel van hebben”, aldus De Groot.

Twee ex-leden van No Surrender hebben onlangs aangifte gedaan van mishandeling door clubleden. De Groot: „Vanwege bemoeienis van de overheid lopen leden van No Surrender weg. Maar sommige leden zitten gevangen bij die club, zij willen weg maar kunnen niet.”

