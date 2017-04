Niet-betalende leden Spotify krijgen albums voortaan later

Muziekdienst Spotify gaat albums van bepaalde artiesten de eerste twee weken na lancering alleen beschikbaar stellen aan betalende leden. Spotify tekende dinsdag een meerjarige licentie-overeenkomst met Universal Music Group, het grootste muziekconcern ter wereld. De niet-betalende leden van Spotify zullen de albums in die periode nog niet kunnen beluisteren.

Spotify komt met deze stap, die per direct ingaat, tegemoet aan de wensen van artiesten, die meer inspraak willen over de manier waarop hun muziek wordt uitgebracht. Door de deal mogen artiesten zelf bepalen of ze gedurende de eerste twee weken na het uitbrengen van hun album hun materiaal alleen voor betalende leden beschikbaar willen stellen. Spotify betaalt artiesten meer voor betalende gebruikers.

De deal geldt voorlopig alleen voor artiesten in de portefeuille van Universal Music Group, zoals Ariana Grande, Drake en Justin Bieber. Volgens de Financial Times is Spotify ook nog in onderhandeling met twee andere grote concerns, Sony en Warner.

Spotify krijgt al langere tijd kritiek vanuit de artiestenwereld omdat muzikanten vinden dat ze te lage vergoedingen krijgen van het Zweedse bedrijf. In 2014 begon Taylor Swift haar strijd tegen de muziekdienst door haar albums van Spotify te verwijderen.

Spotify komt nu dus gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de artiesten. Daarnaast speelt er nog een mogelijke beursgang, zo schreef NRC-redacteur Marc Hijink eerder:

“Spotify, opgericht in 2006, wil naar de beurs, maar moet eerst de afspraken met platenmaatschappijen herzien om überhaupt winst te kunnen maken. Dat kan ertoe leiden dat albums van supersterren als Taylor Swift of Adele alleen in de betaalde versie te horen zullen zijn – geheel tegen de huidige principes van de muziekdienst in.”

Vorige maand bereikte Spotify het aantal van 50 miljoen betalende leden. Zij betalen jaarlijks zo’n 120 euro voor toegang tot 30 miljoen liedjes.

Intussen speculeert NRC-redacteur Peter van de Ploeg over het eerste album dat volgens de nieuwe deal zal worden uitgebracht: