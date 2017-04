Aantal zittenblijvers stijgt voor het eerst in vier jaar

Het aantal leerlingen dat is blijven zitten is vorig jaar voor het eerst in vier jaar gestegen. Dat bevestigt een woordvoerder van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na berichtgeving in het Algemeen Dagblad. De krant baseert zich op cijfers van DUO. Na het schooljaar 2015/2016 bleef 5,7 procent van de leerlingen op de middelbare school zitten, na 2014/2015 was dat 5,4 procent.

In totaal moesten in 2016 54.720 het jaar overdoen. De stijging komt dus neer op ongeveer 3.000 leerlingen. In het schooljaar 2015/2016 zaten ruim 960.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Hoge ambities

Het ministerie van Onderwijs schrijft de stijging toe aan de steeds hogere ambities van leerlingen, aldus de woordvoerder. Bij een dubbeladvies, zoals vmbo-havo, zouden zij steeds vaker voor het hogere niveau kiezen. De verklaring van de instanties is niet bewezen. Zij vragen dan ook om nader onderzoek.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft met koepelorganisatie VO-raad de ambitie om het aandeel zittenblijvers terug te brengen tot 3,8 procent in 2020. Hij noemde doubleren in 2015 “ouderwets”. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende toen dat zittenblijven 500 miljoen euro per jaar kost, 6.500 euro per kind. Daarnaast kunnen er ook “emotionele gevolgen” zijn zoals kinderen die gedemotiveerd raken of vroegtijdig school verlaten.

Om het aantal zittenblijvers terug te dringen investeerde het ministerie in lente- en zomerscholen. In 2016 zetten 488 vestigingen van middelbare scholen zo’n programma op voor meer dan 11.000 leerlingen. Volgens de VO-raad ging 76 procent van de deelnemende leerlingen aan een lenteschool en 87 procent van de deelnemende leerlingen aan een zomerschool in 2016 over.

Het ministerie van Onderwijs kon niet meteen bereikt worden voor een reactie.