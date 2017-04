14 vragen over de Franse presidentsverkiezingen

Waarom zijn de Franse verkiezingen zo belangrijk?

Volgens Marine Le Pen, de kandidaat van het nationaal-populistische Front National, zijn de verkiezingen een „referendum voor of tegen Frankrijk”. Als de Fransen haar president maken, dan belooft ze binnen zes maanden een referendum te organiseren over de vraag of Frankrijk lid moet blijven van de EU. Ondertussen wil ze met Brussel in onderhandeling over „teruggave van soevereiniteit”, zegt ze. De uitkomst van die onderhandelingen moet bepalen of ze bij het referendum campagne voert voor ‘Frexit’ of niet. De sinds begin april in de peilingen opstomende uiterst linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon zegt een eind te willen maken aan wat hij het „Duitse Europa” noemt. Als onder andere de begrotingsregels voor de eurozone niet ingrijpend aangepast worden, dan dreigt hij unilateraal alle Europese verdragen op te zeggen.

Hoewel een ruime meerderheid van de Fransen volgens opinieonderzoeken gehecht is aan de euro, heeft Le Pen meer aanhang dan ooit tevoren. De kans dat ze de tweede kiesronde haalt is groot. Vertrek van Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, zou het begin van het einde zijn van de gemeenschappelijke munt en van de EU zoals we die kennen en zou dus ook voor andere Europese lidstaten grote gevolgen hebben.

Kijken: de Franse verkiezingen zijn misschien wel de belangrijkste van dit jaar

Maar ook als Le Pen geen president wordt, is het belangrijk de Franse verkiezingen in de gaten te houden. Van de grote kandidaten is Emmanuel Macron (En Marche!) de enige die belooft het Franse overheidstekort onder de in de eurozone afgesproken 3 procent te houden. Van de totaal elf kandidaten zijn er tien die al langer kritiek hebben op de richting waarin Europa gaat. Zij stemden in 1992 „nee” bij het referendum over het Verdrag van Maastricht (over onder andere instelling van een gezamenlijke munt) of in 2005 bij het referendum over de Europese ‘grondwet’. Met de twee traditionele machtsblokken (de socialisten en centrum-rechts) in de touwen, lijkt zich sowieso een nieuwe tweedeling af te tekenen: het FN dat in brede zin de oude Franse landsgrenzen wil herstellen tegenover Macrons En Marche! dat een open, geglobaliseerde samenleving voorstaat.