Vier verdachten mishandeling homo’s Arnhem melden zich

Bij de politie Arnhem hebben zich vier verdachten gemeld in verband met de mishandeling van twee homo’s zaterdagnacht. De vier (drie van 16, één van 14) deden dat al op zondag. Ze voegen zich bij een 14-jarige en een 20-jarige die zondagochtend al werden aangehouden.

Jasper Vernes-Sewratan (35) en zijn man Ronnie Sewratan-Vernes (31) werden zaterdagnacht op de Nelson Mandelabrug in Arnhem mishandeld na een woordenwisseling. De groep jongens zou iets hebben gezegd over het hand in hand lopen van de twee mannen. Sewratan-Vernes verloor enkele tanden nadat hij geslagen werd met betonschaar.

De politie deed zondag al een oproep aan getuigen om zich te melden en sloot toen niet uit dat er mogelijk meer aanhoudingen zouden volgen.

Solidariteitsactie

De mishandeling leidde op sociale media tot een solidariteitsactie. Sportjournalist Barbara Barend stelde voor dat mannen maandag foto’s delen waarin ze hand-in-hand lopen met een andere man. Daar werd veel gehoor aan gegeven. Onder andere D66-onderhandelaars Alexander Pechtold en Wouter Koolmees liepen hand-in-hand naar de onderhandelingen over het nieuwe kabinet.

Naar aanleiding van het incident stuurde het COC, de belangenorganisatie voor LGBT’ers, een brandbrief aan informateur Schippers. De organisatie zegt zich ernstig zorgen te maken over toenemend geweld tegen de de LGBT-gemeenschap en dringt er op aan dat de formerende partijen maatregelen nemen. Zo zou er volgens het COC een hogere maximumstraf moeten zijn op geweld tegen homo’s en dient er op de Politieacademie meer aandacht voor het onderwerp te komen.