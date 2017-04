Kinkhoestvaccin bij zwangere beschermt baby

Vaccinatie van zwangeren tegen kinkhoest beschermt hun kinderen in de twee maanden na de geboorte tegen deze gevaarlijke infectieziekte. Dat is een cruciale periode, want de baby’s zijn dan zelf nog niet gevaccineerd en hebben weinig afweer tegen de kinkhoestbacterie. De bescherming blijkt uit een omvangrijke studie uitgevoerd in de Verenigde Staten, waarvan de resultaten maandag gepubliceerd zijn in het medische tijdschrift Pediatrics. De bescherming van het vaccin was 91,4 procent effectief in de eerste twee maanden. Die uitkomst komt precies overeen met bevindingen van een eerder Brits onderzoek.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis, die zich nestelt in de longen. Vooral bij heel jonge kinderen en ouderen kan de ziekte ernstig verlopen. Omdat het hoesten vaak maandenlang aanhoudt wordt kinkhoest ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De infectie kan vooral bij pasgeboren baby’s gevaarlijk worden. Ze kunnen in een hoestkramp raken; ze stoppen langdurig met ademhalen en lopen blauw aan. Dan kan een kind zelfs overlijden, in Nederland gebeurt dat ongeveer 1 à 2 per jaar.

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad al in december 2015 om zwangere vrouwen tegen kinkhoest te vaccineren om zo hun kinderen te beschermen. Het ministerie moet beslissen, staat er positief tegenover, maar laat de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid nog onderzoeken. In de Verenigde Staten, België en het Verenigd Koninkrijk is die moederlijke kinkhoestvaccinatie wel ingevoerd.

Daarmee krijgt een baby al bij de geboorte antistoffen tegen kinkhoest mee, zodat het de gevaarlijke periode kan overbruggen tot het moment waarop het zelf gevaccineerd kan worden (vanaf twee maanden oud). „Het Amerikaanse onderzoek is een heel mooie bevestiging van de eerdere Britse studie”, zegt arts-epidemioloog Nicoline van der Maas in een reactie. „Dat onderzoek was heel anders opgezet en geeft toch hetzelfde resultaat. Dat schept vertrouwen in deze aanvullende vaccinatie.”

In Nederland worden kinderen al sinds 1954 tegen kinkhoest gevaccineerd. Het vaccin is verwerkt in een combinatieprik tegen diverse andere infectieziekten. Alle kinderen kunnen deze vaccinatie krijgen op een leeftijd van 2, 3 ,4 en 11 maanden, en bij 4 jaar oud. Vijf keer in totaal.

Deze vaccinatiereeks beschermt echter niet levenslang. En dat betekent dat de kinkhoestbacterie in Nederlandse kelen en longen aanwezig is en verkoudheid veroorzaakt – niet de ernstige kinkhoest die bij kinderen levensgevaarlijk kan zijn. Sinds de jaren negentig is het aantal besmettingen in Nederland weer gestegen, net als in andere landen ter wereld. „In 2012 was er een piek en in 2014 een kleine opleving”, zegt Van der Maas. „Nu is het weer even wat rustiger, maar misschien krijgen we volgend jaar weer een piek.” Sommige GGD’s in Nederland promoten al kinkhoestvaccinatie onder zwangeren, vertelt Van der Maas. Tussen 2010 en 2016 leed 6,4 tot 22,2 per 10.000 kinderen tot een half jaar oud aan kinkhoest.