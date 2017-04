Tijdelijke hal Schiphol moet verrassend snelle groei passagiers beteugelen

De bouw van de tijdelijke vertrekhal op Schiphol duurde slechts zes maanden. Over de naam is echter lang gediscussieerd. Het is geworden: Vertrekhal 1 – balierij 1a. Met die vrij ingewikkelde naam benadrukt Schiphol dat de nieuwe hal toegankelijk is via Vertrekhal 1, maar geen eigen entree heeft. Schiphol-topman Jos Nijhuis sprak in zijn openingsspeech echter al over vertrekhal 1a.

Maandagavond is de tijdelijke voorziening geopend door Nijhuis en demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA). Tot eind 2019 moet de hal (3.800 vierkante meter, 22 incheckbalies, 6 security lanes, kosten 36 miljoen euro) de drukte op Schiphol enigszins wegnemen. Jaarlijks kunnen twee miljoen passagiers via de nieuwe hal naar Schengenbestemmingen vertrekken. De uitgang sluit aan op de B-pier. Maar druk blijft het, waarschuwt Nijhuis. Het piekseizoen voor de luchthaven begint over twee weken en duurt tot eind oktober.

Voor de langere termijn bouwt Schiphol een nieuwe pier (gereed in 2019) en een nieuwe terminal (gereed in 2023). Dat duurt echter te lang om de onverwacht snelle passagiersgroei – het aantal Schengenpassagiers steeg vorig jaar met 17 procent – te kunnen verwerken. Dus moest er snel een oplossing komen, met een hal die na drie jaar volledig kan worden hergebruikt. De drie zomers daarna, tot aan de nieuwe terminal, hoopt Schiphol te overbruggen met een nieuw te bouwen tussenverdieping in Vertrekhal 1 en digitale oplossingen.

KLM, de grootste klant van Schiphol, vindt dat de luchthaven de capaciteitsproblemen zelf heeft veroorzaakt door verkeerd beleid. De toevloed van goedkoop vakantieverkeer heeft Schiphol verstopt, vindt KLM. Volgens Nijhuis is onvoldoende duidelijk hoe Schiphol nieuwkomers zou moeten selecteren. Hij benadrukte de noodzaak van samenwerking. In een verwijzing naar KLM-topman Pieter Elbers: „Laten we dus oppassen met zwartepieten”. Dijksma liet weten dat de luchtvaartsector er na haar aftreden een ambassadeur bij heeft. „In linkse kring nog wel, dat is heel wat waard.”