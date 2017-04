Rotterdam tevreden met proef anticonceptie

De gemeente Rotterdam is tevreden met de voorlopige resultaten van een proef om kwetsbare vrouwen aan anticonceptie te helpen. Verreweg de meeste vrouwen met wie de gemeente in gesprek is over anticonceptie, is inmiddels begonnen met een vorm van geboortebeperking. Dat schrijft de gemeente maandag in een brief aan de gemeenteraad.

Rotterdam startte de proef om zeer kwetsbare vrouwen vrijwillig aan effectieve geboortebeperking te helpen. Gedwongen anticonceptie is wettelijk niet mogelijk.

Geen enkele vrouw weigerde

Inmiddels heeft de gemeente met 63 van de 116 vrouwen gesprekken gevoerd en heeft 71 procent voor anticonceptie gekozen. De rest denkt er nog over na. Tot nu toe heeft geen enkele vrouw het gebruik van anticonceptie geweigerd. Bijna al deze vrouwen hebben al kinderen.

Jeugdwethouder Hugo de Jonge (CDA), die het initiatief in september 2016 toelichtte, zei destijds over deze kwetsbare ouders:

“Het gaat om kinderen die worden geboren in gezinnen waarvan iedereen, de hele omgeving, buikpijn krijgt bij het idee dat daar een kind in terecht komt”.

De gemeente schrijft verder dat uit de gesprekken bleek dat de belangrijkste reden waarom deze vrouwen nog niet begonnen waren aan anticonceptie, een gebrek aan kennis was. Ook financiële argumenten speelden mee.

Het gaat in totaal om 141 kwetsbare ouders. De gemeente is met 116 van deze vrouwen in gesprek gegaan omdat ze geen anticonceptie gebruikten of het niet duidelijk was of ze gebruik maakten van anticonceptie.