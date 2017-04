Omstreden slachthuis Tielt blijft voorlopig gesloten

Het omstreden slachthuis in het Belgische Tielt mag voorlopig niet worden heropend. Dat heeft de Raad van State in België maandag bepaald in een spoedprocedure. De Raad zegt voorlopig geen uitspraak te willen doen in de zaak, omdat de vastgestelde overtredingen door het slachthuis zelf niet worden betwist. De zaak zal op 20 april opnieuw voor de rechter komen.

De deuren van het slachthuis in de West-Vlaamse gemeente werden op 24 maart gesloten door de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Aanleiding was een door dierenrechtenorganisatie Animal Rights gepubliceerde video waarin te zien is hoe de varkens in het slachthuis wreed worden mishandeld. De beelden werden met een verborgen camera gemaakt door een man die een maand lang undercover bij het slachthuis langsging. De beelden leidden tot ophef in zowel België als Nederland, waar het uit Tielt afkomstige vlees ook werd verkocht.

Spoedprocedure

De directie van het slachthuis spande een spoedprocedure aan bij de Raad van State om de sluiting ongedaan te laten maken. De Raad oordeelt dat het slachthuis alleen de deuren kan heropenen als het zelf een “aanvaardbaar actieplan voorlegt dat een oplossing biedt voor de vastgestelde overtredingen en dat door de dienst Dierenwelzijn wordt goedgekeurd.” Minister Weyts liet eerder weten dat hij wil dat alle Vlaamse slachthuizen door een onafhankelijke partij worden onderzocht.

Maandag protesteerden in Tielt zo’n vijfhonderd mensen tegen de mogelijke heropening van het slachthuis. Animal Rights haalde vorige week binnen vijf dagen meer dan 130.000 handtekeningen op om een slachthuis definitief te laten sluiten. De actie leverde uiteindelijk 157.000 handtekeningen op in Nederland en België.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren