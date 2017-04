Niks mis met melk

Regelmatig komen bij Olga Benjamin, diëtist van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, ouders die hun baby rijstmelk geven, of amandelmelk. Want koemelk, dat kan niet goed zijn, toch? Ze hebben gelezen: ‘koemelk is voor kalfjes, niet voor mensen’. Ze denken dat er een verband is met vermoeidheid, allergieën, overgewicht of erger.

Hoogopgeleide ouders komen vaker dan laagopgeleide ouders met melkvragen bij de diëtist. „Er wordt zo veel geschreven, er is veel tegenstrijdige informatie, dat maakt ouders onzeker. Voor een diëtist is het al een hele klus om de discussies in de wetenschap te volgen en kaf van koren te scheiden.”

Als kinderen klachten hebben, denken ouders al snel aan koemelkallergie of lactose-intolerantie. „Er zijn veel meer mensen die denken dat ze een allergie hebben dan er in werkelijkheid zijn.” Koemelkallergie bijvoorbeeld komt maar bij hooguit 3 procent van de zuigelingen voor. Lactose-intolerantie komt bij jonge kinderen bijna niet voor.

Het ouderwetse glas melk van Joris Driepinter (het koddige ventje dat vroeger drie pinten melk aanbeval, behoorlijk veel volgens de huidige norm) heeft een imagoprobleem. Volwassenen die lezen dat je prima zonder melk kunt, trekken die lijn soms door naar hun kinderen.

Het Voedingscentrum adviseert voor kinderen van 1 jaar 300 milliliter melk (of melkproducten). Gemiddeld halen kinderen van 1 tot 3 jaar maar 223 milliliter, volgens het RIVM. Dat komt niet uitsluitend door al die kinderen met ouders die melk mijden, maar advies en praktijk komen in elk geval niet overeen.

De verwarring is compleet sinds onderzoekers voor peuters verrijkte poedermelk adviseren in plaats van koemelk. Wat is er mis met melk? Wat geef je een peuter bij zijn boterham met appelstroop? Acht vragen en antwoorden.

1 Waarom zou je peutermelk geven?

Twee Nederlandse kinderartsen publiceerden in januari de conclusie van hun onderzoek onder 318 Europese kinderen. Peuters die peutermelk dronken hadden minder vaak ijzer- en vitaminetekorten dan kinderen die gewone melk kregen. Eenvijfde van de onderzochte peuters had tekorten. Reden voor de artsen om verrijkte poedermelk te adviseren.

2 Waarom zou je peutermelk laten staan?

Omdat die niets toevoegt als je kind gezond eet. Zodra kinderen met de pot mee-eten, kunnen ze uit hun gewone voeding genoeg ijzer en vitamines halen. Het Voedingscentrum noemt peutermelk een schijnoplossing, beter is het je kind gezond te leren eten. Ook de ‘prebiotische vezels’ voor gezonde darmen doen niet zoveel, zegt Kasper Hettinga, die in Wageningen babyzuivel onderzoekt. „De prebiotica in borstvoeding zijn op industriële schaal niet na te maken.” En dan nog wat: een pak peutermelk kost zo 8 euro, een pak melk 75 cent.

3 Toch staat op het pak vaak ‘voor een goede groei en ontwikkeling’. Wat moet je daar dan van denken?

Dat mag dus niet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldde afgelopen maand nog dat vorig jaar op eenderde van de etiketten op peutermelk verkeerde claims stonden. Licht verteerbaar: niet bewezen. Voor goede ontwikkeling: waarvan dan? Met prebiotische vezels: ja en? Wat heb je daaraan? Overigens is de melk nergens slecht voor. Dus je kunt ook denken: baat het niet dan schaadt het niet.

4 Koemelk is dus goed genoeg. Maar welke dan?

In alle koemelk zitten B-vitamines, calcium en hoogwaardige eiwitten – eiwitten die alleen in dierlijke producten voorkomen. Kasper Hettinga gaf zijn kleine kinderen volle melk. „Dat kinderen die volle melk drinken dik worden, is nooit aangetoond”, zegt hij. Ouders onderschatten vaak het aantal calorieën dat kinderen nodig hebben voor een gezonde groei, van gezond eten word je niet snel te dik. Het voedingscentrum adviseert in de strijd tegen obesitas wel halfvolle of magere melk. Alle kinderen tot 4 jaar krijgen trouwens het advies extra vitamine D te slikken – daarvan krijgen ze snel te weinig binnen. Maar daar heb je geen peutermelk voor nodig. En goede vetzuren haal je ook uit margarine.

5 Is er reden om geitenmelk in plaats van koemelk te geven?

Sommige (poeder)melkproducenten claimen dat geitenmelk lichter verteerbaar is, je leest het ook op veel foodblogs. Volgens Hettinga is dat nooit goed onderzocht. „Bovendien, koemelk verteert al heel makkelijk en volledig. Verteerbaarheid is zelden een probleem.” En als het wel een probleem is, is geitenmelk ook geen optie.

6 En plantaardige melk dan?

Om te beginnen: sojamelk verteert minder goed dan koemelk, zegt Hettinga. Als je peuters melkvervangers geeft (bijvoorbeeld vanwege koemelkallergie), let er dan op dat calcium en vitamine B12 zijn toegevoegd, zegt Benjamin. Wat veel mensen niet weten, is dat in biologische soja/amandel/rijstmelk geen voedingsstoffen mogen worden toegevoegd – maar wel rietsuiker. Olga Benjamin: „Ouders geven dat met de beste bedoelingen. Maar eigenlijk geef je je kind gewoon limonade.”

7 Jarenlang borstvoeding geven, is dat een goed idee?

Er is niets mis met borstvoeding. Het eerste half jaar is het qua voedingsstoffen de onbetwiste nummer 1, daarover zijn onderzoekers het inmiddels wel eens. Maar daarna nemen de relatieve voordelen af. Of het na een jaar nog gezondheidsvoordeel oplevert, is moeilijk te onderzoeken omdat bijna geen moeder het dan nog geeft. Maar melk maakt tegen die tijd zo’n klein deel uit van de totale voeding, dat het volgens Hettinga weinig meer zal uitmaken.

8 Kun je koemelkallergie voorkomen door het als peuter niet te drinken?

Koemelkallergie verdwijnt juist vaak bij peuters die er als baby last van hadden. Olga Benjamin merkt op dat we kinderen juist te veel weghouden van allergenen. „Terwijl er steeds meer bewijs komt dat je juist door blootstelling tolerantie opbouwt tegen milde allergieën. Dat weten we bijvoorbeeld van pinda’s en ei.” De gevoeligheid voor lactose (melksuikers) is geen allergie, maar een reactie op een tekort aan lactase, een stofje dat het lichaam aanmaakt om in de darmen lactose af te breken. Minder melk helpt tegen darmklachten, maar melk helemaal mijden, hoeft meestal niet.