Nederlandse dierklinieken in Zweedse handen

Wie Snuf, Pluisje of Snoetje ziet als deel van de familie, zorgt ook voor zijn of haar huisdier als een familielid. Wordt de kat ernstig ziek? Dan laat je die uitgebreid behandelen bij de dierenarts.

Dat komt steeds meer voor, zegt Peter Dahlberg, bestuursvoorzitter van het Zweedse AniCura. Zijn bedrijf, eigenaar van 150 dierenziekenhuizen en -klinieken, maakte maandag bekend het Nederlandse Sterkliniek Dierenartsen over te nemen. Sterkliniek is een samenwerkingsverband van 82 dierenklinieken. Met de overname wordt AniCura de grootste aanbieder van veterinaire zorg in Nederland. Hoeveel het bedrijf betaalt voor de overname willen beide partijen niet bekend maken.

Gespecialiseerde zorg

1200 dierenpraktijken zijn er in Nederland, met een of meerdere vestigingen 82 klinieken vallen nu nog binnen het samenwerkingsverband van Sterklinieken 10 vestigingen van AniCura waren er al: vier in Dordrecht, en verder in Sliedrecht, Haaglanden, Utrecht, Papendrecht, ’s-Gravendeel en Wilhelminaoord

AniCura begaf zich vorig jaar op de Nederlandse markt met de koop van klinieken in onder meer Dordrecht en Utrecht. Het bedrijf werd in 2011 opgericht en heeft naast Zweden en Nederland ook vestigingen in Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk. AniCura, dat in 2016 een omzet van omgerekend 250 miljoen euro had, richt zich voornamelijk op gespecialiseerde zorg: MRI- of CT-scans, röntgenfoto’s, hernia-operaties, hartaandoeningen – alles afhankelijk van het soort kliniek, uiteraard. Volgens bestuursvoorzitter Bob Carrière van Sterkliniek Dierenartsen past hun bedrijf daarom goed bij AniCura: „Iedereen kan een hond vaccineren, maar als hij een gebroken poot of diabetes heeft, kun je bij ons terecht.”

De dierenartsen die in Nederland onder de naam Sterkliniek opereren, zijn nu allemaal nog franchisenemers. AniCura koopt met de overname de „moeder-bv” en „waarschijnlijk veertien” klinieken, zegt Carrière. De overige eigenaren kunnen de komende tijd zelf beslissen of ze franchisenemer blijven of dat hun zaak eigendom wordt van de Zweedse onderneming. Zowel Carrière als zijn Zweedse collega Dahlberg benadrukken de schaalvoordelen van de overname; de inkoop en uitwisseling van (specialistische) kennis moet makkelijker worden.

In Nederland werken zo’n 4.400 dierenartsen verdeeld over 1.200 praktijken, blijkt uit een branche-analyse van de Rabobank. Naast Sterkliniek is het eveneens Zweedse Evidensia (40 locaties) een grote speler op de Nederlandse markt. In de branche ging in 2015 ongeveer 537 miljoen euro om; gemiddeld besteedde een diereigenaar in datzelfde jaar 159 euro per dier bij de dierenarts. Een bedrag dat wel eens zou kunnen groeien. Dahlberg: „Vroeger gaf je een ziek huisdier misschien sneller een spuitje. Nu willen mensen dat er gedaan wordt wat er gedaan kan worden.”