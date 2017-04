President Poetin legt bloemen bij metrostation President Poetin, die maandag toevallig in een paleis in de buurt van Sint-Petersburg was, bezocht het metrostation waar de explosie plaatsvond. Hij legde bloemen. Foto Grigory Duko / Reuters

'Man van de beveiligingsbeelden meldt zich' Volgens het Russische persbureau Interfax zou de man die op de beveiligingsbeelden te zien is, zich hebben gemeld. Hij zou niets met de aanslagen te maken hebben. Dat meldt het persbureau op basis van bronnen. Deze bronnen beweren dat de autoriteiten de man, afkomstig uit Centraal-Azië, voorbarig hebben geïdentificeerd als verdachte.

Dodental loopt op naar elf De Russische anti-terreureenheid heeft het dodental bijgesteld naar elf. Dat maakte de eenheid maandagavond bekend. Verder worden er 45 gewonden in het ziekenhuis behandeld. Eerder sprak de organisatie van tien doden en twintig gewonden.

Verenigde Staten bieden Rusland hulp aan De woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, zei dat de Verenigde Staten bereid zijn om Rusland hulp aan te bieden. Tijdens een persconferentie zei hij: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de gewonden en het Russische volk".

Bloemen voor de slachtoffers van de explosie In Sint-Petersburg leggen mensen bloemen neer en worden kaarsjes aangestoken voor de slachtoffers van de explosie. NRC-correspondent Steven Derix is in de stad. StevenDerix Steven Derix Petersburgers beginnen bloemen te leggen bii het metrostation waar vanmiddag een bom ontplofte. https://t.co/pvB3jTlnUm 3 april 2017 @ 17:43 Volgen

Amerikaanse VN-ambassadeur geeft 'extremistische groepen' schuld van explosie De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, noemt op Twitter de gebeurtenissen hartverscheurend. Ook verwijst ze in haar bericht naar "extremistische groepen" die schade toebrengen aan onschuldige mensen. De Russische autoriteiten zijn enigszins terughoudend met het aanwijzen van een oorzaak. De Russische onderzoekscommissie heeft wel al laten weten te vermoeden dat het om een terroristische aanslag gaat maar president Poetin heeft alleen nog maar aangegeven een terroristische daad niet uit te sluiten. nikkihaley Nikki Haley https://t.co/I045NGRlnh 3 april 2017 @ 16:51 Volgen

Trump noemt explosie 'vreselijk' Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgelaten over de explosie in de Russische metro. Tijdens een persconferentie over het bezoek van de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi werd hem gevraagd naar een reactie op de explosie. Hij noemde de gebeurtenis "een vreselijk iets".

Premier Medvedev noemt explosie op Facebook een 'terroristische aanslag' De Russische premier Dmitri Medvedev verwijst in een bericht op Facebook naar de explosie als een terroristische aanslag. Dit is opvallend omdat president Poetin zich voorzichtig heeft uitgelaten over de oorzaak van de explosie. Vlak na de explosie zei hij slechts een terroristische aanslag niet uit te sluiten. Medvedev schrijft op Facebook: "Iedereen die gewond raakte in de terroristische aanslag in de metro van Sint-Petersburg zal de medische hulp krijgen die nodig is. Het ministerie van Volksgezondheid heeft alle instructies ontvangen. Mijn oprechte deelneming gaat uit naar alle vrienden en familie van de slachtoffers van de explosie. Dit is onze pijn." Ook een Russische onderzoekscommissie liet al weten te vermoeden dat het om een aanslag gaat maar zegt alle opties open te houden.

Waar vond de explosie plaats? De explosie vond plaats in een metro die onderweg was van station Sennaja Plosjtsjad naar Technologitsjeski Institoet. Een tweede explosief werd gevonden op station Vosstania en onschadelijk gemaakt.

'Arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee personen' Rusland zoekt twee verdachten in verband met mogelijke betrokkenheid bij de explosie in de metro in Sint-Petersburg. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op basis van bronnen. Een iemand wordt ervan verdacht de bom te hebben geplaatst in de metrowagon, de ander van het achterlaten van een bom op een metrostation.

Russische onderzoekscommissie denkt aan terroristische aanslag Een Russische onderzoekscommissie heeft bekendgemaakt een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de oorzaak van de explosie. Ze vermoeden dat het gaat om een een terroristische aanslag, al benadrukt de commissie alle mogelijkheden open houden. Dat meldt persbureau Reuters. Inmiddels is een groep onderzoekers afgereisd naar Sint-Petersburg om onderzoek te doen.

Frankrijk past veiligheidsmaatregelen aan Ook in Parijs worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt na de explosie in Sint-Petersburg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat de maatregelen in het openbaar vervoer in Parijs worden aangescherpt. Dat meldt persbureau Reuters. Verder gaf het ministerie geen details. In een verklaring zei minister Matthias Fekl: "Tijdens een hoge terreurdreiging blijft de overheid maatregelen nemen om het Franse volk te beschermen".

Minister van Volksgezondheid: tien doden bij explosie Volgens de Russische minister van Volksgezondheid zijn er bij de explosie tien mensen omgekomen. Zeven mensen zijn overleden in het metrostation, een iemand onderweg naar het ziekenhuis en twee anderen zijn in het ziekenhuis overleden. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring die de minister deed op televisie. Eerder meldde het Nationaal Comité Anti-Terrorisme dat er negen mensen bij de explosie waren omgekomen.

Fotoserie over de explosie in Sint-Petersburg Let op: deze serie kan schokkende beelden bevatten. Bekijk ook: Explosie in metro Sint-Petersburg

Wat weten we tot nu toe? Bij een explosie in de metro in Sint-Petersburg zijn zeker negen mensen omgekomen. Er raakten twintig mensen gewond. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Nationale Anti-Terrorisme Comité. Eerder op de dag werd er nog gesproken van tien doden en vijftig gewonden.

De explosie vond plaats in een metrowagon die onderweg was van het station Sennaja Plosjtsjad naar Technologitsjeski Institoet.

Bij een ander metrostation, station Vosstania, is een bom gevonden die niet is afgegaan. Deze is onschadelijk gemaakt volgens het Nationale Anti-Terrorisme Comité.

Alle 62 metrostations in Sint-Petersburg zijn gesloten. Ook in de rest van het land zijn de veiligheidsmaatregelen rond vervoerknooppunten aangescherpt.

President Poetin sluit een terroristische aanslag niet uit. Hij zegt dat er een onderzoek is ingesteld naar de oorzaak van de explosie.

Het Nederlandse consulaat in Rusland heeft contact met de Russische autoriteiten en onderzoekt of er Nederlanders betrokken zijn bij de explosie.

Dodental is bijgesteld naar negen Het Nationale Anti-Terrorisme Comité heeft het dodental bijgesteld van tien naar negen. Volgens het Comité zouden er twintig mensen gewond zijn geraakt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring op televisie. Eerder op de dag werd er nog gesproken van zeker vijftig gewonden. Volgens het Comité is er een bom gevonden op een ander metrostation die niet is afgegaan. Deze is onschadelijk gemaakt.

Metro Sint-Petersburg: 2,5 miljoen passagiers per dag Sint-Petersburg is de tweede stad van Rusland, na de hoofdstad Moskou. De stad telt ruim vijf miljoen inwoners. Het metrostelsel van Sint-Petersburg stamt uit 1955. Inmiddels kent het 67 metrostations en vervoeren de vijf metrolijnen, samen ruim 110 kilometer lang, ongeveer 2,5 miljoen passagiers per dag. De komende tientallen jaren moet het metrostelsel flink uitgebreid worden. De metro staat bekend om zijn rijk gedecoreerde stations. Bovendien liggen de stations uitzonderlijk diep: gemiddeld 50 tot 75 meter onder de grond.

EU-buitenlandchef leeft mee Federica Mogherini, de hoge EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, zegt het nieuws uit Sint-Petersburg te volgen, net als alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "Onze gedachten zijn bij alle Russen", schrijft ze op Twitter: FedericaMog Federica Mogherini Following the news coming from #SaintPetersburg , together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia 3 april 2017 @ 13:13 Volgen

Strengere veiligheidsmaatregelen bij belangrijke vervoerknooppunten Niet alleen in de metro's, maar ook bij andere vervoerknooppunten zijn de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Dat zegt de de Russische antiterrrosime-autoriteit. Zo zijn nu ook op het vliegveld van Sint-Petersburg strengere veiligheidsmaatregelen van kracht, meldt het Russische persbureau Ria Novosti.

'Eén explosie tussen de twee stations, niet twee' Volgens een medewerker van de hulpdiensten vond één exposie plaats in een metrowagon die zich verplaatste tussen de twee metrostations, meldt Reuters. Eerder schreven Russische media van twee explosies bij de stations Sennaja Plosjtsjad en het nabij gelegen Technologitsjeski Institoet. Bij Sennaja Plosjtsjad zijn veel ambulances aanwezig.

Kaartje met de twee metrostations De explosies in Sint-Petersburg zouden hebben plaatsgevonden bij twee metrostations: Sennaja Plosjtsjad en het nabij gelegen Technologitsjeski Institoet.

Veiligheidsmaatregelen in metro Moskou Ook in de metro van Moskou zijn strengere veiligheidsmaatregelen van kracht na de explosies in Sint-Petersburg. Dat schrijft persbureau AP op basis van de plaatsvervangende burgemeester van Moskou.

Poetin toevallig in Sint-Petersburg De Russische president Vladimir Poetin was per toeval in Sint-Petersburg. Hij bevindt zich in een paleis net buiten de stad voor een afspraak met zijn Wit-Russische collega Aleksandr Loekasjenko.

Gemeente Sint-Petersburg: vijftig gewonden Het hoofd van de persdienst van Sint-Petersburg zegt op Twitter dat zeker vijftig gewonden zijn gevallen: Kibitov_Andrey Andrey Kibitov На данную минуту - около 50 пострадавших. С ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться. 3 april 2017 @ 12:44 Volgen