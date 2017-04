Met amper zeshonderd inwoners is het landelijke Stevensbeek, een parel in het Brabantse landschap. Wij wonen ‘downtown’ aan het enige en centrale kruispunt, in een dorpskom die verder wordt omgeven door boerderijen.

Het NRC-artikel over het opgerolde drugslab in ons dorp trok dan ook mijn aandacht. Benieuwd naar waar de snoodaards huisden, zoom ik in op het bijhorende kaartje. Groot is mijn verbazing, als ik terecht kom op ons kippenhok.

