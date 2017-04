‘Hij wankelde bebloed de metro uit’

Bij Roman staat de schrik nog op het gezicht. „Ik kwam net de metro uit”, zegt de student. „Heel griezelig.”

Om half drie arriveerde Roman op de halte bij de Technische Universiteit in het centrum van Sint Petersburg. Tien minuten later, om 14.40 uur, ontplofte er halverwege halte Sennaja Plosjtsjad en Technologitsjeski Institoet een bom in een metrostel. Ruiten sneuvelden, deuren werden uit de sponningen geslagen, metaal vloog in de rondte – de bom was voorzien van fragmentatiedeeltjes, om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Zeker elf mensen kwamen om het leven, ongeveer vijftig raakten gewond. Pas toen de trein aan het perron was gekomen konden de slachtoffers uit het beschadigde metrostel worden gehaald. Kort daarop kon op het metrostation ‘Plein van de Opstand’ een tweede bom onschadelijk worden gemaakt.

Noodtoestand uitgeroepen

Drie uur na de explosie is de omgeving van metrostation Technologitsjeski Institoet volledig afgezet. De doden en gewonden zijn inmiddels afgevoerd, de agenten achter het rood-witte lint doen er het zwijgen toe. In de verte is te zien hoe forensische experts naar binnen gaan. In de Burger King bij het station doet een opgeschoten jongen luidkeels verslag van wat hij heeft gezien. „Dus die jongen komt met een bebloed hoofd de metro uit wankelen, helemaal zwart – zand, vuil, of zoiets – en al die journalisten storten zich op hem.”

Kort na de explosie wordt in Sint-Petersburg de noodtoestand uitgeroepen. Alle metrostations gaan dicht. Reizigers mogen gratis met de tram of de bus, zo laat het gemeentebestuur weten. Evengoed ontstaat er binnen een mum van tijd een verkeersinfarct in de stad. Ook op gewone dagen is de doorstroming in de spits in Sint-Petersburg een probleem. Nu staat het verkeer muurvast en staan de statige negentiende-eeuwse allees vol toeterende auto’s.

Russen bieden elkaar hulp

Onderlinge solidariteit is er ook. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen een miljoen Petersburgers om het leven. En ook de slachtoffers van de vorige grote aanslag kwamen uit de stad aan de Neva: de Airbus die in het najaar van 2015 boven de Sinaï werd opgeblazen, was onderweg naar de lokale luchthaven Poelkovo.

Via Yandex (het Russische Google) bieden autobezitters hun diensten aan: „Ik neem gepensioneerden mee.” Of: „18.00 uur. Baltische Parel. 1 plek.” Op internet verschijnen dienstregelingen, met route, vertrektijd en het telefoonnummer van de chauffeur.

Op straat gonst het van de geruchten. Voor de aanslag zouden de metro al deels zijn afgesloten. Misschien zat de politie de dader op de hielen. Aan het begin van de avond melden Russische media dat de politie twee mannen zoekt. De Petersburgse internetkrant Fontanka publiceert beelden van een bewakingscamera, met een bebaarde man in zwarte islamtische kledij. Volgens Interfax meldde hij zich later en zei hij niets met de aanslag te maken te hebben. Interfax meldde dat de dader een 23-jarige zelfmoordterrorist uit Centraal-Azië zou zijn, wiens identiteit bij de politie bekend is. Op straat speculeren sommigen dat het een inside job is van de Russische diensten om de aandacht af te leiden van de protesten tegen de corruptie. „Mensen zeggen dat dit misschien te maken heeft met de demonstraties van [oppositieleider] Navalny”, zegt student Roman.

Vladimir Poetin – hier geboren en getogen – was in Sint-Petersburg tijdens de aanslag. De president zou de Wit-Russische president Loekasjenko treffen. In een reactie liet Poetin weten „geen enkel scenario” uit te sluiten. Kort daarna sprak premier Medvedev echter van een „terroristische aanslag”.

Om een uur of acht verzamelen de Petersburgers zich bij de ingang van de metro om bloemen te leggen en waxinelichtjes aan te steken. Een piepjonge priester leest een gebed. Voor de camera’s stelt hij zich voor als Aleksandr Chmelov van de oud-katholieke kerk. „Zo’n aanslag wordt ook door islam veroordeeld”, zegt hij.

Vasili Koenin, lid van de oppositiebeweging ‘Open Rusland’, is er ook. Hij wil niet speculeren. „Maar hoe dan ook is het president Poetin die hier de volledige verantwoordelijkheid voor draagt. De inlichtingendienst FSB heeft zich de afgelopen jaren meer beziggehouden met het achternazitten van de oppositie dan met de veiligheid voor de burgers van dit land.”

Twintigers Sergej (28) en Tatjana (24) zijn bedroefd. Of ze bang zijn voor meer aanslagen? Sergej schudt van nee, maar zijn vriendin knikt ja. „Ik maak me grote zorgen.”

Met medewerking van Polina Dorozjkova