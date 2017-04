Brinkman opgepakt op verdenking van lekken naar de Telegraaf

Politieman en voormalig lid van de Tweede Kamer Hero Brinkman is vanochtend gearresteerd door de politie op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim. Hij wordt er naar verluidt van verdacht vertrouwelijke politie-informatie te hebben gelekt naar De Telegraaf.

Brinkman zou de bron zijn van een artikel dat het dagblad in november publiceerde over radicalisering van twee bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee. De Telegraaf schreef onder meer dat de voorzitter werd gevolgd en getapt.

In de woning van Brinkman werd vanochtend huiszoeking verricht. Hij zou ook hebben gelekt uit zijn eigen personeelsdossier. Brinkman, die namens de Ondernemerspartij in de Kamer probeerde te komen, kreeg in 2016 voorwaardelijk ontslag wegens ernstig plichtsverzuim.