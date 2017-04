Wat deed politieman Brinkman met visitekaartjes van zijn partij bij een moskee?

Bezoekers van de Arrayan-moskee in Amsterdam keken verbaasd op. Op een doordeweekse avond in december 2015 staat Hero Brinkman plots in de ontvangstruimte. Zij herkennen de voormalig PVV’er meteen. Hero Brinkman is hier echter niet als politicus. Hij is hier als politie-inspecteur, om de ledenlijst van de moskee op te eisen in verband met een terrorismezaak.

De moskeebezoekers reageren verontwaardigd, vertellen aanwezigen. Omdat zij het verstrekken van de ledenlijst een inbreuk op de privacy vinden. Maar ook omdat het een ex-PVV’er is die erom vraagt. „Zijn houding was politie-onwaardig”, zegt een aanwezige. „Hij vertelde lacherig over zijn politieke carrière. Het volgende moment dreigde hij dat als wij de ledenlijst niet zouden verstrekken, wij mede-strafbaar zouden zijn.”

In de discussie die ontstaat, reikt Brinkman visitekaartjes uit van zijn Ondernemerspartij, die hij heeft opgericht nadat hij uit de PVV stapte.

De moskee haalt Aissa Zanzen erbij, die verschillende moskeeën in Amsterdam ondersteunt. Zanzen controleert of Brinkman een bevel heeft van de officier van justitie. Dat heeft hij niet bij zich. Pas nadat Zanzen met de officier heeft gesproken, die bevestigt dat er een dag later een bevel komt, wordt de ledenlijst verstrekt. Zanzen dient wel een klacht in over het optreden van Brinkman.

Bijna een jaar na dit incident verschijnt in De Telegraaf een artikel waarin de Arrayan-moskee in verband wordt gebracht met terrorisme.

Vanmorgen werd bekend dat Brinkman is aangehouden omdat hij voor deze publicatie vertrouwelijke politieinformatie zou hebben gelekt. De politieman zit ingesloten op het hoofdbureau van politie in Amsterdam. „Brinkman wordt als een echte boef behandeld”, zegt zijn raadsman Richard van der Weide. „Soms vraag ik me af wat het nut is van toepassing van dwangmiddelen. Voor het onderzoek in deze zaak is dit allemaal niet nodig.”

Eerder voorwaardelijk ontslag

Brinkman was afgelopen zomer door zijn werkgever al voorwaardelijk ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. De disciplinaire maatregelen tegen de politieman en politicus – van 2006 tot 2012 Tweede Kamerlid voor de PVV – werden getroffen na een klacht die advocaat Bart Swier namens een vrouwelijke cliënte indiende. Uit onderzoek is volgens Swier gebleken dat Brinkman de vrouw in 2013 „willens en wetens wilde laten opdraaien voor een mishandeling die ze niet heeft gepleegd. De echte dader werd door Brinkman naar huis gestuurd”.

Een klacht over zijn optreden in de Arrayan-moskee werd eveneens vorig jaar onderzocht door het Bureau Integriteit van de politie. Volgens Zanzen, die het moskeebestuur bijstond, heeft Brinkman de goede naam van de politie aangetast door als politieambtenaar in functie visitekaartjes van zijn politieke partij uit te delen in de moskee.

Artikelen in De Telegraaf

De klacht was een van redenen om Brinkman disciplinair te straffen, schrijft De Telegraaf op 16 november 2016. In dezelfde editie citeert de krant uit een afgeluisterd telefoongesprek tussen de toenmalig voorzitter van de Arrayan-moskee en een Marokkaans-Nederlandse politieagent. De agent verklapt aan de moskeevoorzitter dat veel allochtone collega’s er moeite mee hebben dat Brinkman in het contraterrorisme-team van de politie werkt. Het bewijs dat Brinkman door de politie wordt „kaltgestellt”, concludeert zijn advocaat.

Een week later brengt De Telegraaf opnieuw geheime informatie over Arrayan naar buiten. „Moskee in greep terreur”, kopt de krant. Een verdachte van een geplande aanslag op een Amsterdamse synagoge zou de moskee hebben bezocht. Bovendien zouden twee moskeebestuurders bij opsporingsdiensten „in beeld zijn voor extremisme”. De beschuldiging bestaat eruit dat één bestuurder twaalf jaar geleden was betrokken bij de terroristische Hofstadgroep. Het artikel vermeldt niet dat hij in die zaak is vrijgesproken. Een andere bestuurder zou contact hebben gehad met een radicale moslim.

Ook is allerminst zeker of een mogelijke aanslagpleger de Arrayan-moskee heeft bezocht. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) had een tip gekregen over een moskeebezoeker die zich Abdelhakim noemt en een aanslag zou beramen. Bij de moskee kent echter niemand een bezoeker die aan zijn omschrijving voldoet. „Mocht hij tóch onze moskee hebben bezocht, zou de politie het ons binnen een maand laten weten, zo was afgesproken”, zegt een bron in de moskee. „Maar we hebben al een jaar niks gehoord.” De Telegraaf meldde dat er vorig jaar al aanhoudingen zijn verricht in deze zaak. De politie heeft nooit bevestigd of er sprake is geweest van een vermeende aanslag op een synagoge. De aanhoudingen hebben volgens justitiebronnen nooit plaatsgevonden. „Ik geloof dat mensen die slecht doen, vroeg of laat hun verdiende loon krijgen”, zegt moskee-adviseur Aissa Zanzen. „En dat is in het geval van Hero Brinkman nu wellicht gebeurd.”