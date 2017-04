Hand in hand tegen mishandeling homo’s

Alle mannen hand in hand? Volgens sportjournalist Barbara Barend een fantastische manier om te protesteren tegen geweld tegen de LHBT-gemeenschap. Ze roept mensen op om foto’s op social media te zetten waarin ze hand in hand lopen met iemand van hetzelfde geslacht. De foto’s worden getweet, geinstagrammed en gefacebookt onder de hashtags #handinhand en #allemannenhandinhand.

Op zaterdagnacht werd een homostel in Arnhem dat hand in hand over straat liep ernstig mishandeld. In protest tegen die actie liep Alexander Pechtold hand in hand met partijgenoot Wouter Koolmees over het Binnenhof. Daarvoor hadden DJ Domien Verschuuren van 3FM en zijn collega Michiel Veenstra al navolging gegeven aan de oproep van Barend.

Ook andere politici besloten op maandag hun protest online de wereld in te sturen. Zo liepen Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hand in hand over het strand van Scheveningen.

#allemannenhandinhand Een bericht gedeeld door Lodewijk Asscher (@lodewijkasscher) op 3 Apr 2017 om 2:34 PDT

Kees van der Staaij (SGP) zei op twitter dat hij “geweld niet accepteert”, maar dat hij zichzelf niet hand in hand ziet lopen met een partijgenoot.

Sommige social mediagebruikers vroegen zich af of het niet gemakkelijk was voor Pechtold en Verschuuren om tijdelijk in een veilige omgeving hand in hand te lopen. Zij hoeven zich in het dagelijks leven verder geen zorgen te maken over bedreigingen omdat ze hand in hand met hun partner lopen, was het argument. Het weerhield andere Nederlanders er niet van om hun foto’s op social media te plaatsen.

Fotograaf William Rutten met acteur Tygo Gernandt

Enig sarcasme was ook voelbaar in de hashtag: zo plaatste een grollende twitteraar plaatste foto’s van Walt Disney met Mickey Mouse en rolde er een aantal foto’s van Arabische mannen voorbij.