‘Golazo impresionante!’ Kandidaat doelpunt van het jaar uit Mexico

De wenkbrauwen kunnen gerust (opnieuw) worden opgetrokken bij het aanschouwen van Leicester City. Sinds het ontslag van Claudio Ranieri - voorafgegaan door vijf nederlagen op rij zonder te scoren - won de ploeg alle vier competitieduels en scoorde het elf keer. Dit weekend prima goals van Jamie Vardy en Wilfred Ndidi. OOk uit de Premier League: Philippe Coutinho in de Merseyside Derby.

Bastian Schweinsteiger dan. Enkele dagen nadat hij aankwam in Chicago om bij Major League Soccer team Fire te tekenen, was het direct raak.

Niklas Süle van Hoffenheim is een van de grotere talenten in de Bundesliga en dus reeds aangekocht door Bayern München voor komend seizoen. Tot die tijd probeert Süle directe plaatsing voor de Champions League veilig te stellen voor Hoffenheim, en dat lukt vooralsnog heel behoorlijk. Ook weer lekker bezig: Luis Suárez.

3. Lasse Schöne (AJAX v Feyenoord 1-0)

Twee goals uit Nederland in de top 3 van dit weekend. Om die van Schöne kun je moeilijk heen. Toegegeven; Brad Jones hielp wel een beetje mee door eens te laten zien waarom hij tot dit seizoen eigenlijk nergens echt een vaste waarde was. Maar evenwel alle lof voor Schöne en zijn poging:

2. Robbie Haemhouts (VVV v NAC BREDA 0-2)

Normaal gesproken moeten ze in Breda niets hebben van iemand die wat met Willem II te maken heeft. Maar dit weekend kon Robbie - afgelopen zomer gratis opgehaald in Tilburg - niet stuk. Toegegeven; Haemhouts debuteerde als tiener in het betaald voetbal voor NAC dus ergens had hij al wat krediet. Prima goal tegen koploper VVV:

1. Aviles Hurtado (TIJUANA v Atlas 1-1)

Het was stiekem al even geleden dat we een doelpunt konden brengen waarvan je denkt: ja, dit is er een voor de eindejaarslijstjes. Met dank aan de geboren Colombiaan Aviles Hurtado hebben we er eindelijk weer eentje. Grootgebracht door een club met de prachtige naam Depor Aguablanca, maar inmiddels genaturaliseerd tot Mexicaan, deed hij zaterdagavond dit: