Formatiebesprekingen deze week echt op gang

Onderhandelaars in gesprek met SCP en PBL

De formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks komen deze week dan echt op gang. Na twee sessies vorige week (woensdag over de werkafspraken, vrijdag over de financiën), beginnen de inhoudelijke onderhandelingen tussen de vier partijen dinsdag echt. Deze maandag staan er nog twee inleidende sessies op het programma in de Stadhouderskamer. Vanaf 10.00 uur praten de partijen en informateur Edith Schippers eerst met de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. Maandagmiddag (vanaf 14.30 uur) gaan de partijen vervolgens om de tafel met Hans Mommaas, de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Met het SCP en PBL zullen de onderhandelaars praten over de analyses die deze bureaus van de verkiezingsprogramma's en -thema's maakten. Het SCP analyseerde de toegankelijkheid van de zorg, de politie en de oudedagsvoorziening in de publicatie Kwesties voor het kiezen uit februari. Het was dit jaar voor het eerst dat het SCP zo'n rapport maakte. Het PBL presenteerde hun traditionele doorrekening van de verkiezingsprogramma's, waarbij het PBL zich - in tegenstelling tot het Centraal Planbureau - expliciet richt op de gevolgen en effecten voor klimaat, milieu en mobiliteit.