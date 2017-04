Australië nog steeds zorgelijk racistisch volgens VN

Racisme tegen Aboriginals en Straat Torres-eilanders is van een zorgelijk niveau. Tot deze conclusie kwam VN-gezant Victoria Tauli-Corpuz maandagochtend in de Australische hoofdstad Canberra. Na een reis van vijftien dagen door het land is ze geschokt over hoe diep het racisme geworteld is in de samenleving. Het gaat daarbij om stereotyperingen van Aboriginals die als agressief, crimineel en uitkeringstrekkers worden neergezet, meldt Channel News Asia.

Ze heeft zich in haar onderzoek geconcentreerd op gevangenissen, land- en vrouwenrechten. “Hoewel Australië talrijke maatregelen heeft genomen om iets te doen aan de sociaal-economische achterstand van de Aboriginals en de Straat Torres-eilanders, respecteert de regering de zelfbeschikking onvoldoende, en er is ook onvoldoende participatie. Dat is verontrustend,” zei ze.

Haar conclusie kwam ondermeer voort uit het gegeven dat 27% van de jongeren die in een cel zitten Aboriginals zijn of Straat Torres-eilanders (inwoners van de eilanden tussen Australië en Papua), terwijl ze in totaal maar 3% van de bevolking uitmaken. Vorig jaar was de Don-Dale jeugddetentie nog in het nieuws omdat er jongeren werden mishandeld. Ze werden bijvoorbeeld naakt vastgebonden in een cel gegooid of minutenlang met traangas bespoten. Het hoge aantal Aboriginals dat in Don-Dale vast zat, kwam toen ook al ter sprake.

Tot in de jaren zeventig was het beleid om de Aboriginals in te discrimineren. In 2009 verklaarde een VN-gezant nog dat de manier waarop de Australiërs omgingen met de oorspronkelijke bewoners van het land deed denken aan de apartheid in Zuid-Afrika. In Australië zelf kwam de wettelijke erkenning dat Aboriginals de oorspronkelijke bewoners van Australië zijn pas in 2013. De regering kwam in februari zelf ook al tot de conclusie dat het idee van het programma ‘Closing the Gap’, om discriminatie te verminderen en levensstandaarden van minderheden te verbeteren, vooralsnog mislukt was.

Dat is dus nu bevestigd door de VN. Decennialange landonteigening, discriminatie en trauma hebben geleid tot de hoge detentiecijfers. Met de vrouwenrechten is het eveneens erg slecht gesteld: een Aboriginal-vrouw maakt tien keer zoveel kans om te komen door geweld dan een witte Australische vrouw, stelde Tauli-Corpuz. Dit is volgens haar eveneens te wijten aan achterstand en discriminatie.

Vorig jaar berichtte een collega van Tauli-Corpuz al over de zorgelijke cijfers rondom de gevangenissen. Ook Tauli-Corpuz zegt dat de tientallen jongeren die ze heeft gesproken in Townsville s Cleveland Youth Detention Centre het meest ‘verontrustende was wat ze had gezien’.