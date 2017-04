Colombia is dit weekend opgeschrikt door een van de grootste natuurrampen van de afgelopen decennia: een enorme aardverschuiving in de provinciestad Mocoa, als gevolg van aanhoudende regens. De inwoners werden in hun slaap verrast door de overstromingen die met een enorme snelheid het stadje overspoelden. Hele wijken werden weggevaagd, zeker 250 mensen kwamen om (let op, deze serie bevat schokkende beelden).