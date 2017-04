43 kinderen overleden door modderstroom Colombia

De aardverschuiving bij de Colombiaanse stad Mocoa heeft tot nu toe aan 254 slachtoffers het leven gekost, waaronder 43 kinderen. Dat meldt persbureau Reuters. Op zondag heerste er grote verwarring over het aantal dodelijke slachtoffers: de Colombiaanse overheid sprak van 210 doden, terwijl het leger een dodental van 254 opgaf. Overheidsbronnen hebben dat laatste getal nu bevestigt, schrijft Reuters.

Op zaterdagochtend barstte door hevige regenval de drie rivieren vlakbij Mocoa uit hun voegen. Het water sleepte grote hoeveelheden modder mee de stad in, waar de slapende inwoners volledig werden verrast door de natuurramp. Velen konden niet op tijd op de daken klimmen. Verschillende buurten zijn bijna volledig weggevaagd door de modder.

Volgens reddingswerkers zijn er nu 82 lichamen geborgen. Meer dan tweehonderd mensen raakten gewond.

El Niño

De ramp in Mocoa, dat 40.000 inwoners kent, is één van de grootste van de afgelopen jaren in Colombia. De ramp werd volgens president Juan Manuel Santos veroorzaakt door de effecten van El Niño, een weerfenomeen dat grote invloed heeft op de regenval. Eens in de paar jaar stuurt El Niño het weer in de war. De plotselinge stijging van de temperatuur van het oppervlaktewater van de Grote Oceaan zorgt voor stijging van de gemiddelde temperatuur.

President Santos geeft de schuld vooralsnog aan klimaatverandering: El Niño zou dit keer binnen een jaar zijn teruggekeerd, terwijl het normaal twee tot zes jaar op zich laat wachten.