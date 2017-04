Servische premier Vucic wint presidentsverkiezing

De Servische premier Aleksandar Vucic heeft met groot verschil de presidentsverkiezing gewonnen. In de eerste ronde kreeg hij volgens een peiling van Ipsos 58 procent van de stemmen, zo meldt persbureau Reuters. Een tweede ronde zou daardoor niet meer nodig zijn. Vucic is kandidaat namens de Servische Progressieve Partij (SNS).

Oppositiekandidaat Sasa Jankovic haalde slechts 14 procent van de stemmen. De peiling van Ipsos is op basis van 40 procent van de uitgebrachte stemmen.

Vucic: pro-Europa en goede vriend van Poetin

De voormalig nationalist Vucic is sinds 27 april 2014 premier van Servië. Een jaar geleden won zijn partij SNS de parlementsverkiezingen. De Servische premier staat bekend om zijn goede betrekkingen met Rusland, maar is ook voorstander van lidmaatschap van de Europese Unie. Het is de grote vraag, aldus NRC-correspondent Roeland Termote hoelang Vucic beide bondgenoten te vriend kan houden.

“Pro-Russisch én pro-Europees: in Servië kan het moeiteloos. De vraag is: hoelang nog?”

Meer dan de helft van de Servische bevolking is voor toetreding tot de EU, maar dat kan flink afnemen door uitbreidingsmoeheid in Brussel. Daarvoor waarschuwde Vucic in een eerder interview met Reuters. “Mensen worden meer nationalistisch, en maand na maand zie je een kleine daling in de populariteit van de EU en een kleine stijging in de populariteit van Rusland”.