Politie verricht achttien aanhoudingen rond Klassieker

De politie heeft zondag rond de Klassieker Ajax-Feyenoord achttien aanhoudingen verricht in Rotterdam. Mensen werden daarbij opgepakt voor onder meer bedreiging en belediging van agenten en verstoring van de openbare orde.

Op het Rotterdamse Stadhuisplein was het duel tussen de nummers een en twee van de Eredivisie op groot scherm te volgen. Toen Feyenoord al vroeg in de eerste helft met 1-0 achter kwam, begonnen relschoppers de politie met vuurwerk en bier te bekogelen.

Daarop werd besloten om de mobiele eenheid in te zetten en ook extra agenten in te schakelen. “Het was heel druk en de terrassen liepen bovendien ook al snel vol, waardoor we uit voorzorg hebben opgeschaald”, zegt een politiewoordvoerder. “Toen mensen teleurgesteld reageerden op de achterstand van Feyenoord, en begonnen te gooien met vuurwerk, is bovendien de mobiele eenheid ingeschakeld. Ook was de politie te paard aanwezig.”

In de loop van de middag, nadat de meeste fans vertrokken waren uit het centrum van de stad, keerde de rust in Rotterdam weer terug.